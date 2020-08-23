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Русская Планета
Русская Планета

Жители Минска почтили погибших в ходе протестов минутой молчания

В Минске, на площади Независимости, протестующие провели минуту молчания. Акция прошла в память о погибших в ходе беспорядков. Оппозиция сообщает о, по меньшей мере, четырех погибших от различных травм в ходе столкновений с белорусской милицией.В источнике
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Митингующие на площади Независимости в Минске объявили минуту молчания

Взгляд.ру10:52
РЕН ТВ

Протестующие провели минуту молчания на площади Независимости в Минске

РЕН ТВ09:28
News.ru

В Минске участники акции протеста заполнили всю площадь Независимости

News.ru09:10
Телеканал 360°

Появилось видео с митинга оппозиции на площади Независимости в Минске

Телеканал 360°08:49
ТАСС

В Минске митингующие объявили минуту молчания на площади Независимости

ТАСС08:47
Общественная служба новостей

Главное: как проходит митинг независимости в Минске

Общественная служба новостей09:41
Говорит Москва

Оппозиционеры в Минске объявили о проведении минуты молчания в память о «погибших от рук силовиков»

Говорит Москва08:25