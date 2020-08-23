Жители Минска почтили погибших в ходе протестов минутой молчания
Смотрите также
Протестующие в Минске подошли к резиденции Лукашенко
Россия и Турция заключили второй контракт на поставку ЗРС С-400
«Уфа» из-за судейства может сняться с чемпионата России по футболу
Эксперты Forbes оценили новую российскую экипировку «Ратник»
Около 50 тысяч человек в Литве собираются принять участие в акции солидарности с протестующими в Белоруссии
Двое спецназовцев ранены в перестрелке с боевиками ИГ в Ингушетии
Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом
В Германии провели три экспериментальных COVID-концерта
Жители Хабаровска вышли на седьмой митинг в поддержку Фургала
В самом южном населенном пункте России выпал снег
ZDF: Навального доставили в ФРГ как «гостя канцлера»
Мутко заявил о неспособности 40% россиян взять ипотеку
В Белоруссии найдено тело мужчины, пропавшего в ходе протестов
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Калужском шоссе выросло до 20
Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
Протестующие в Минске подошли к резиденции Лукашенко
Протестующие заняли часть проспекта Независимости в Минске
Более ста тысяч протестующих прошли колонной по центру Минска
Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
«Уфа» из-за судейства может сняться с чемпионата России по футболу
ZDF: Навального доставили в ФРГ как «гостя канцлера»
Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом
Двое спецназовцев ранены в перестрелке с боевиками ИГ в Ингушетии
Глубоко модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет
Россия и Турция заключили второй контракт на поставку ЗРС С-400
У здания посольства Белоруссии в Москве задержали 11 человек
Появился тизер нового фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Калужском шоссе выросло до 20
В Минске, на площади Независимости, протестующие провели минуту молчания. Акция прошла в память о погибших в ходе беспорядков. Оппозиция сообщает о, по меньшей мере, четырех погибших от различных травм в ходе столкновений с белорусской милицией.В источнике
Подробнее о событии