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Русская Планета
Русская Планета

Жители Минска почтили погибших в ходе протестов минутой молчания

В Минске, на площади Независимости, протестующие провели минуту молчания. Акция прошла в память о погибших в ходе беспорядков. Оппозиция сообщает о, по меньшей мере, четырех погибших от различных травм в ходе столкновений с белорусской милицией.В источнике
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Митингующие на площади Независимости в Минске объявили минуту молчания

Взгляд.ру10:52
РЕН ТВ

Протестующие провели минуту молчания на площади Независимости в Минске

РЕН ТВ09:28
Росбалт

Тысячи жителей Минска вновь вышли протестовать и объявили минуту молчания

Росбалт08:50
News.ru

В Минске участники акции протеста заполнили всю площадь Независимости

News.ru09:10
Телеканал 360°

Появилось видео с митинга оппозиции на площади Независимости в Минске

Телеканал 360°08:49
ТАСС

В Минске митингующие объявили минуту молчания на площади Независимости

ТАСС08:47
Говорит Москва

Оппозиционеры в Минске объявили о проведении минуты молчания в память о «погибших от рук силовиков»

Говорит Москва08:25

Врио губернатора Иркутской области вышел к протестующим у здания правительства

Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев встретился с протестующими у здания правительства после того, как неизвестный, встретившийся с чиновником у здания правительства, потребовал «поговорить с народом» в воскресенье.
Взгляд.ру09:57
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Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

Иранские специалисты получили доступ к части информации с черных ящиков сбитого по ошибке иранскими военными украинского авиалайнера, сообщает в воскресенье агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана 23 августа.
Известия06:54
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В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны

«В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса силовым путем», — цитирует его «Интерфакс».
Известия00:32
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Минск заявил, что не нуждается в «заезженных советах» Зеленского

Белоруссия в непростой для себя период хотела бы ощутить от Украины поддержку, а не слушать "уже заезженные со всех сторон советы", заявил в воскресенье пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
РИА Новости09:06
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Вышли промо-ролики нового «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна

Ролики картины (общий воспевающий рассказ о ленте и совершенно ломовое промо персонажей), получившей подзаголовок "Миссия навылет", были продемонстрированы на текущем DC FanDome, проходящем онлайн, и доступны на YouTube-канале WBRRussia.
Российская газета04:57
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