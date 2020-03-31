с чего всё началось

С 1 апреля по 30 июня жители Москвы будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт. Об этом решении мэр столицы Сергей Собянин сообщил на своем сайте. Как пояснил градоначальник, уже начатые работы в домах будут завершены, а вот новые пока начинаться не будут.

Жители Московского региона освобождаются от платы за капремонт

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