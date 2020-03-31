Коронавирус
Российская газетаЖителей Подмосковья на три месяца освободили от платы за капремонт
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, которое на три месяца освобождает всех жителей многоквартирных домов от платы за капитальный ремонт.
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Может, для кого-то это и мелочь, но лучше в это непростое время, чтобы эти деньги оставались в семье. Для нашего региона такой трехмесячный мораторий - это весьма важный шаг. У нас самая большая в стране программа капитального ремонта. В нее включено больше 44 тысяч домов.
— Андрей Воробьев, российский политикРИАМО 03:14
с чего всё началось
Такое решение, пишет мэр в своем блоге, принято по просьбам москвичей, так как проведение ремонта создает серьезный дискомфорт для людей, вынужденных 24 часа в сутки находиться дома.Российская газета03:45
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