с чего всё началось

Может, для кого-то это и мелочь, но лучше в это непростое время, чтобы эти деньги оставались в семье. Для нашего региона такой трехмесячный мораторий - это весьма важный шаг. У нас самая большая в стране программа капитального ремонта. В нее включено больше 44 тысяч домов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, которое на три месяца освобождает всех жителей многоквартирных домов от платы за капитальный ремонт.

Жителей Подмосковья на три месяца освободили от платы за капремонт

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