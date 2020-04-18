Коронавирус

ИзвестияИзвестияМосквичи с ОРВИ начнут получать бесплатные лекарства

Собянин отметил, что, по мнению врачей, в нынешних условиях вероятность того, что за обычной ОРВИ скрывается коронавирус, — очень высока, поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение. 16 апреля власти Москвы объявили, что все случаи ОРВИ будут рассматриваться как подозрение на коронавирус.
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Сергей Собянин
Расширяется программа обеспечения бесплатными лекарствами москвичей, проходящих лечение на дому. Наряду с пациентами с COVID-19 или подозрением на коронавирус, бесплатные лекарства будут получать горожане с проявлениями ОРВИ.
— Сергей Собянин, мэр МосквыНациональная служба новостей 04:01
с чего всё началось
В частности, бесплатные медикаменты теперь смогут получать граждане, у которых были выявлены признаки ОРВИ, сообщил мэр столиц Сергей Собянин на своем персональном сайте
.
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Москвичей с ОРВИ будут снабжать бесплатными лекарствами

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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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