с чего всё началось

Расширяется программа обеспечения бесплатными лекарствами москвичей, проходящих лечение на дому. Наряду с пациентами с COVID-19 или подозрением на коронавирус, бесплатные лекарства будут получать горожане с проявлениями ОРВИ.

Собянин отметил, что, по мнению врачей, в нынешних условиях вероятность того, что за обычной ОРВИ скрывается коронавирус, — очень высока, поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение. 16 апреля власти Москвы объявили, что все случаи ОРВИ будут рассматриваться как подозрение на коронавирус.

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы «После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», — приводит ТАСС слова министра просвещения Сергея Кравцова. 556

Общество Сергей Собянин продлил временные ограничения в Москве до 1 мая Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая временные ограничения, введенные 13 апреля в Москве.

Автоспорт Квят объяснил, почему пока не выступает в виртуальных гонках Гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят в прямом инстаграм-эфире с пилотом программы «СМП Рейсинг» Виталием Петровым рассказал, почему пока не принимал участия в виртуальных Гран-при Формулы-1.

Политика Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав Действительными будут признаны документы, чей срок действия истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно. 303

Общество Умер депутат Мособлдумы с подтвержденным коронавирусом На 65-м году жизни скончался после заражения коронавирусом депутат Московской областной думы Иван Жуков, написал глава Богородского городского округа Игорь Сухин в Instagram. 7

Общество В России за сутки зафиксировано 4785 случаев заражения коронавирусом Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксировано 4785 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 79 регионах.

Общество В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта. 547

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 2,7K

Экономика Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан. 2,3K

Происшествия Семь медиков сбежали из уфимской больницы, закрытой на карантин В Башкирии из закрытой на карантин Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе сбежали, не дождавшись результатов повторных анализов на коронавирус, семь человек. 1,4K

Политика Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска». 595

Общество В Ростовской области зарегистрировали 29 новых случаев коронавируса По информации Роспотребнадзора на 10:30, субботы, 18 апреля на территории Ростовской области подтверждено 29 новых случаев заражения COVID-19. 27

Общество Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов. 551

Здоровье Названы проявляющиеся на коже симптомы коронавируса Кожную сыпь и проявления сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи назвали возможными симптомами коронавирусной инфекции. 117

Экономика Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях По результатам исследований НАФИ, в среднем россиянину хватит денежной подушки на 63 дня, «поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников», отметила Никишова. 95