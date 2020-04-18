с чего всё началось

Расширяется программа обеспечения бесплатными лекарствами москвичей, проходящих лечение на дому. Наряду с пациентами с COVID-19 или подозрением на коронавирус, бесплатные лекарства будут получать горожане с проявлениями ОРВИ.

Собянин пояснил, что, по мнению врачей, в условиях пандемии высока вероятность, что за симптомами ОРВИ скрывается коронавирус, поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение.

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