Происшествия
Российская газетаЖители Нарьян-Мара несут цветы и свечи к детсаду, где убили ребенка
В Нарьян-Маре возле детского сада "Сказка", где сегодня днем убили шестилетнего мальчика, возник стихийный мемориал, сообщает администрация региона. Горожане несут цветы и свечи к ограде учреждения, через которую так легко проник убийца. Случившееся стало шоком для горожан.
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Политика
Дмитрий Миронов принял участие в заседании президиума Госсовета РФ
30 октября губернатор Дмитрий Миронов принял участие в расширенном заседании президиума Государственного совета, которое провел в Светлогорске Калининградской области Президент России Владимир Путин.
Ярославский регион. Северный край 10:34
Общество
Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью
Gazeta.SPb вчера в 17:46
Футбол
«Спартак» победил «Ростов» и вышел в четвертьфинал Кубка России
Матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» завершился победой столичного клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене».
РБК 14:33
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
РИА Новости 13:58
Политика
В Конгрессе США приняли резолюцию против возвращения России в G7
Комитет палаты представителей по иностранным делам Конгресса США принял резолюцию против участия России в заседаниях G7, сообщается на сайте конгрессмена Альбио Сайреса.
Полит.ру вчера в 22:36
Политика
Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Известия 12:40
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
РИА Новости вчера в 19:44
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Здоровье
Правительству предложили раздавать лекарства по рецепту бесплатно
Говоря об экономической выгоде, ученые настаивают на том, что раздача бесплатных лекарств по рецепту поможет снизить смертность, улучшит качество и доступность лечения, снизит уровня бедности, что позволит достигнуть показателей национальный проектов «Здравоохранение» и «Демография».
URA.Ru 29 октября в 21:46
Кино
Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»
Netflix опубликовал на YouTube трейлер сериала "Ведьмак" (The Witcher), снятого по мотивам произведений Анджея Сапковского.
ТАСС 12:27
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК вчера в 11:34
Политика
Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»
Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 06:25
Фигурное катание
Загитова превзошла соперниц на тренировке этапа Гран-при во Франции
РИА Новости 13:10
Происшествия
Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП под Москвой
Первый замглавы Минздрава Крыма Валентин Савченко попал в ДТП в Подмосковье, сообщают источники.
Газета.Ru 03:24
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Политика
Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском вчера в 15:05
Автоспорт
«Формула-1» представила концепт болида на 2021 год
"Формула-1" установила для команд потолок затрат в размере 175 миллионов долларов на сезон начиная с 2021 года, сообщается на сайте чемпионата.
РИА Новости 13:12
Экономика
«Коммуналка» в 2020 году может обогнать инфляцию: о тарифах ЖКХ
На 2020 год цели по инфляции заложены в пределах 3,5 — 4,0% и, судя по тому, какими темпами должна вырасти "коммуналка" в некоторых регионах России, она опять заметно обгонит инфляцию.
REGNUM 07:04
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru 13:41
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в Кубке Украины
Soccer.ru вчера в 16:53
Общество
Штраф за езду без ОСАГО могут увеличить в семь раз
Штраф за отсутствие полиса ОСАГО может увеличиться в семь раз.
Москва 24 01:09
Экономика
Чубайс уверен, что России придется вернуться к теме углеродного налога
Глава "Роснано" отметил, что предложение о введении углеродного налога – его личная точка зрения России придется вернуться к теме введения углеродного налога, сказал в интервью РИА "Новости" председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.
АМИТЕЛ 00:29
Происшествия
Суд приговорил к трём годам колонии бизнесмена из «лондонского списка»
Кировский районный суд в Ростове-на-Дону приговорил к трём годам лишения свободы бизнесмена Андрея Каковкина из так называемого лондонского списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
RT на русском 14:13
Политика
Шипулин поедет к мэру, связавшему с ним нехватку денег в бюджете
Депутат Госдумы Антон Шипулин пообещал встретиться с мэром Краснотурьинска, который связал отказ в выделении городу субсидий с плохим голосованием за депутата.
Политсовет 08:39
Политика
Верховная рада Украины приняла закон о выделении ГТС из «Нафтогаза»
Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона №2239-1 о выделении газотранспортной системы (ГТС) из структуры национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» и создании независимого оператора ГТС.
Коммерсантъ 13:25
Кино
Мединский раскритиковал фильм «Джокер»
Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
Ведомости 03:01