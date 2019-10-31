В Нарьян-Маре возле детского сада "Сказка", где сегодня днем убили шестилетнего мальчика, возник стихийный мемориал, сообщает администрация региона. Горожане несут цветы и свечи к ограде учреждения, через которую так легко проник убийца. Случившееся стало шоком для горожан.

Жители Нарьян-Мара несут цветы и свечи к детсаду, где убили ребенка

Политика Дмитрий Миронов принял участие в заседании президиума Госсовета РФ 30 октября губернатор Дмитрий Миронов принял участие в расширенном заседании президиума Государственного совета, которое провел в Светлогорске Калининградской области Президент России Владимир Путин.

Футбол «Спартак» победил «Ростов» и вышел в четвертьфинал Кубка России Матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» завершился победой столичного клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене».

Политика В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.

Политика В Конгрессе США приняли резолюцию против возвращения России в G7 Комитет палаты представителей по иностранным делам Конгресса США принял резолюцию против участия России в заседаниях G7, сообщается на сайте конгрессмена Альбио Сайреса.

Политика Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон» Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Политика В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.

Здоровье Правительству предложили раздавать лекарства по рецепту бесплатно Говоря об экономической выгоде, ученые настаивают на том, что раздача бесплатных лекарств по рецепту поможет снизить смертность, улучшит качество и доступность лечения, снизит уровня бедности, что позволит достигнуть показателей национальный проектов «Здравоохранение» и «Демография».

Кино Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак» Netflix опубликовал на YouTube трейлер сериала "Ведьмак" (The Witcher), снятого по мотивам произведений Анджея Сапковского.

Происшествия Директора Физического института РАН задержали в Москве В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.

Политика Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2» Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Происшествия Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП под Москвой Первый замглавы Минздрава Крыма Валентин Савченко попал в ДТП в Подмосковье, сообщают источники.

Общество Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.

Политика Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.

Автоспорт «Формула-1» представила концепт болида на 2021 год "Формула-1" установила для команд потолок затрат в размере 175 миллионов долларов на сезон начиная с 2021 года, сообщается на сайте чемпионата.

Экономика «Коммуналка» в 2020 году может обогнать инфляцию: о тарифах ЖКХ На 2020 год цели по инфляции заложены в пределах 3,5 — 4,0% и, судя по тому, какими темпами должна вырасти "коммуналка" в некоторых регионах России, она опять заметно обгонит инфляцию.

Происшествия Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.

Экономика Чубайс уверен, что России придется вернуться к теме углеродного налога Глава "Роснано" отметил, что предложение о введении углеродного налога – его личная точка зрения России придется вернуться к теме введения углеродного налога, сказал в интервью РИА "Новости" председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.

Происшествия Суд приговорил к трём годам колонии бизнесмена из «лондонского списка» Кировский районный суд в Ростове-на-Дону приговорил к трём годам лишения свободы бизнесмена Андрея Каковкина из так называемого лондонского списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Политика Шипулин поедет к мэру, связавшему с ним нехватку денег в бюджете Депутат Госдумы Антон Шипулин пообещал встретиться с мэром Краснотурьинска, который связал отказ в выделении городу субсидий с плохим голосованием за депутата.

Политика Верховная рада Украины приняла закон о выделении ГТС из «Нафтогаза» Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона №2239-1 о выделении газотранспортной системы (ГТС) из структуры национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» и создании независимого оператора ГТС.