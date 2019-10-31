В Нарьян-Маре возле детского сада "Сказка", где сегодня днем убили шестилетнего мальчика, возник стихийный мемориал, сообщает администрация региона. Горожане несут цветы и свечи к ограде учреждения, через которую так легко проник убийца. Случившееся стало шоком для горожан.

Жители Нарьян-Мара несут цветы и свечи к детсаду, где убили ребенка

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