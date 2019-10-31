с чего всё началось

Пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа сообщает о том, что после трагедии, которая произошла в детском саду «Сказка» в четверг, 31 октября, в пятницу детский сад будет закрыт для посещения.

Из-за убийства ребенка в Нарьян-Маре на день закроют детский сад

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