с чего всё началось

Почти 70% жителей Новороссийска оказались отключены от водоснабжения из-за аварии на Троицком водопроводе на Кубани. Как сообщает ТАСС, в зоне отключения находятся порядка 30 тысяч жителей муниципального образования, ведутся восстановительные работы.

Общество Минкомсвязь проведет учения по обеспечению устойчивой работы Рунета Минкомсвязь совместно с операторами связи и другими ведомствами проведет в понедельник, 23 декабря, учения по обеспечению устойчивой работы Рунета.

Экономика Японский оператор игровых зон Round One откроется в России В августе 2019-го Round One Corporation зарегистрировала филиал в России — 100%-ю "дочку" ООО "Раун Уан Рус" с уставным капиталом 150 млн руб. В сообщении о регистрации российского филиала указано, что компания подписала договор аренды помещения площадью около 4,7 тыс кв. м. в ТЦ "Европейский".

Политика Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту Российский президент Владимир Путин примет участие в торжественном открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое будет запущено в понедельник, 23 декабря.

Наука Микродозы ЛСД могут назначать при болезни Альцгеймера 22.12.201 Регулярный прием микродоз ЛСД не ухудшает состояние здоровых пожилых людей и не вызывает серьезных побочных эффектов, пишет журнал Psychopharmacology.

Общество Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.

Происшествия В Москве напали на высокопоставленного сотрудника Генпрокуратуры Произошла ссора, в ходе которой мужчина достал нож и ударил им господина Зарецкого в бедро. После это злоумышленник скрылся.

Политика На выборах президента Хорватии лидирует кандидат от оппозиции Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии Зоран Миланович получает наибольшее число голосов по итогам прошедших в воскресенье выборов президента страны, однако не набирает более 50% голосов избирателей.

Политика Посол США: ЕС благодарит нас за санкции против «Северного потока-2» Американский посол в Берлине Ричард Гренелл заявил, что США приняли санкции против строительства трубопровода "Северный поток-2", основываясь на интересах Евросоюза, по его словам, многие страны уже поблагодарили их за такой шаг.

Музыка Шнуров высмеял участника шоу «Голос», оскорбившего Гагарину Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров пошутил над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.

Общество Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале.

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Политика Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».