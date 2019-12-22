Общество

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Полностью без водоснабжения осталось в том числе почти 50 социально-значимых объектов – больницы, школы, они будут работать по сокращенной программе, и детские сады, их закроют до устранения аварии. Питьевую воду в Новороссийск, Геленджик и Крымск привозят в цистернах.
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Организован подвоз воды жителям Крымского района, Новороссийска и Геленджика

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Работы по ликвидации аварии на Троицком водопроводе на Кубани будут продолжаться ночью

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Аварию на Троицком групповом водопроводе планируется устранить в течение суток

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В Крымском районе демонтировали аварийный участок трубы

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Новороссийск, Геленджик и Крымск на сутки остались без воды из-за аварии на водопроводе

Юга.ру01:50

Геленджик, Новороссийск и Крымск остались без воды из-за крупной аварии

Кубанские новости00:38
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Назван поставщик изогнутых 38-дюймовых дисплеев OLED для автомобилей Cadillac

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Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

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Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке

На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В Венесуэле сообщили о нападении оппозиции на воинскую часть

В результате вооружённого нападения оппозиции на воинскую часть армии Венесуэлы погиб один солдат, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.
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Смартфоны Samsung и Apple признали очень опасными для здоровья

После исследования юридическая фирма FeganScott решила на производителей подать в суд за угрозу здоровья потребителей.
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Xiaomi показала оболочку MIUI для будущих смартфонов

На основе зарегистрированных эскизов специалисты портала Letsgodigital создали рендерные изображения оболочки MIUI.
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Bild: Меркель «объявила войну» Трампу

Как сообщает РИА «Новости», немецкое издание Bild назвало эти слова канцлера «чётким объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.
ИА REX 20 декабря в 05:00
Энергетика

Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту

Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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"Челси" обыграл "Тоттенхэм" в матче 18-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Челси".
Газета.Ru 13:35
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Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
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Армия Сирии отразила две атаки боевиков в Идлибе

ТАСС 20 декабря в 14:01
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Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
RT на русском 06:17
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru вчера в 12:47
Армия и оружие

Парламент Турции одобрил отправку турецких войск в Ливию

Одобренный парламентом меморандум предусматривает отправку турецких вооруженных сил в Ливию для оказания военной помощи правительству национального согласия в случае поступления соответствующего запроса.
Военное обозрение вчера в 22:19
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Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

РИА Новости 07:58
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
RT на русском вчера в 11:00
Экономика

Японский оператор игровых зон Round One откроется в России

В августе 2019-го Round One Corporation зарегистрировала филиал в России — 100%-ю "дочку" ООО "Раун Уан Рус" с уставным капиталом 150 млн руб. В сообщении о регистрации российского филиала указано, что компания подписала договор аренды помещения площадью около 4,7 тыс кв. м. в ТЦ "Европейский".
РБК 16:01
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Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины

Минное поле времён Второй мировой войны было обнаружено и обезврежено в Финском заливе перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд.
RT на русском 17:16
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Салах признан лучшим игроком клубного чемпионата мира

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Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
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Новая модификация российского внедорожника УАЗ «Патриот», который в СМИ часто называют «Русским Прадо», будет дороже актуального поколения данной модели всего на 5-8%.
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Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
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На Украине Павлоградский горсуд 16 декабря вынес приговор бывшей военнослужащей Народной милиции ДНР Светлану Дрюк, которая дезертировала на Украину.
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Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
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Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России

Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
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