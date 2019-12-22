Общество
Эхо МосквыЖители Новороссийска, Геленджика и Крымска остались без воды
Полностью без водоснабжения осталось в том числе почти 50 социально-значимых объектов – больницы, школы, они будут работать по сокращенной программе, и детские сады, их закроют до устранения аварии. Питьевую воду в Новороссийск, Геленджик и Крымск привозят в цистернах.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Аварию на Троицком групповом водопроводе планируется устранить в течение суток
Администрация Краснодарского края05:57
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 18:18, Ашберн
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Происшествия
Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке
На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
В Венесуэле сообщили о нападении оппозиции на воинскую часть
В результате вооружённого нападения оппозиции на воинскую часть армии Венесуэлы погиб один солдат, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.
Политика
Партия Порошенко инициирует санкции против поставок газа из России
Как заявил экс-президент страны и лидер фракции Петр Порошенко, политсила потребует созыва Совета нацбезопасности по этому вопросу, а также "внедрения санкций" против поставок газа из РФ.
Музыка
Директор Ротару подтвердил слухи об участии певицы в «Голубом огоньке»
Концертный директор певицы Софии Ротару подтвердил слухи об участии артистки в программе «Голубой огонек».
Политика
России указали на низкие объемы возврата преступных активов из-за рубежа
Россия должна активнее добиваться возврата незаконно выведенного за рубеж имущества, денежных средств и ценных бумаг, заключила международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам комплексной оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Гаджеты
Смартфоны Samsung и Apple признали очень опасными для здоровья
После исследования юридическая фирма FeganScott решила на производителей подать в суд за угрозу здоровья потребителей.
Гаджеты
Xiaomi показала оболочку MIUI для будущих смартфонов
На основе зарегистрированных эскизов специалисты портала Letsgodigital создали рендерные изображения оболочки MIUI.
Политика
Bild: Меркель «объявила войну» Трампу
Как сообщает РИА «Новости», немецкое издание Bild назвало эти слова канцлера «чётким объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.
Энергетика
Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту
Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Футбол
Дубль Виллиана принес «Челси» победу над «Тоттенхэмом»
"Челси" обыграл "Тоттенхэм" в матче 18-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Челси".
Культура
Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей
Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
Армия и оружие
Армия Сирии отразила две атаки боевиков в Идлибе
Общество
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Армия и оружие
Парламент Турции одобрил отправку турецких войск в Ливию
Одобренный парламентом меморандум предусматривает отправку турецких вооруженных сил в Ливию для оказания военной помощи правительству национального согласия в случае поступления соответствующего запроса.
Происшествия
Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд
Спорт
WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
Экономика
Японский оператор игровых зон Round One откроется в России
В августе 2019-го Round One Corporation зарегистрировала филиал в России — 100%-ю "дочку" ООО "Раун Уан Рус" с уставным капиталом 150 млн руб. В сообщении о регистрации российского филиала указано, что компания подписала договор аренды помещения площадью около 4,7 тыс кв. м. в ТЦ "Европейский".
Политика
Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины
Минное поле времён Второй мировой войны было обнаружено и обезврежено в Финском заливе перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд.
Футбол
Салах признан лучшим игроком клубного чемпионата мира
Здоровье
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
Авто
Названа стоимость «Русского Прадо» от УАЗ
Новая модификация российского внедорожника УАЗ «Патриот», который в СМИ часто называют «Русским Прадо», будет дороже актуального поколения данной модели всего на 5-8%.
Происшествия
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Армия и оружие
На Украине осуждена дезертировавшая из ДНР ополченка-предательница
На Украине Павлоградский горсуд 16 декабря вынес приговор бывшей военнослужащей Народной милиции ДНР Светлану Дрюк, которая дезертировала на Украину.
Единоборства
«Корейский Зомби» Чон Чхан Сон победил легенду UFC Фрэнки Эдгара
Кореец Чон Чхан Сон по прозвищу «Зомби» нокаутировал американца Фрэнки Эдгара на турнире UFC Fight Night 165 в Пусане (Южная Корея).
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Политика
Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России
Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.