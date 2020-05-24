В разгар пандемии в центре Новосибирска устроили массовую вечеринку с танцами: десятки людей танцевали без масок и социальной дистанции. Видео народных гуляний появилось в Интернете утром 24 мая.

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Общество Литейный, 4 заполняется Лубянкой. Уходят даже полковника Яковлева, с которым все хотели решать Если бы все неформальные и тайные беседы бизнесменов и силовиков Петербурга и Ленобласти архивировались в некоем секретном облаке, а мы бы получили туда доступ и проанализировали рейтинг влияния (цитируемость – это другое), то за последние пару лет на первом месте оказался бы полковник Яковлев.