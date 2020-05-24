Коронавирус
DailyЖители Новосибирска устроили массовую вечеринку в центре города
В разгар пандемии в центре Новосибирска устроили массовую вечеринку с танцами: десятки людей танцевали без масок и социальной дистанции. Видео народных гуляний появилось в интернете утром 24 мая.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 05:01, Ашберн
Общество
СМИ узнало, как будут работать магазины одежды после пандемии
РИА Новости вчера в 21:52
Общество
Жители Самары поддержали тульскую медсестру флешмобом
Медсестру из тульского инфекционного госпиталя поддержали жители Самары.
Тульская пресса вчера в 09:32
Общество
В России за сутки умерли 153 человека с коронавирусом
За прошедшие сутки в России умерли 153 человека с коронавирусом, общее число жертв пандемии в стране составило 3541.
Известия 04:02
Общество
Госпитализированный с коронавирусом Рамзан Кадыров пошёл на поправку
Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который заболел коронавирусом, пошёл на поправку.
Metaratings вчера в 16:38
Армия и оружие
Самарская ракета вывела на орбиту военный спутник
Самарская ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту военный спутник, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министерство обороны страны.
СОВА 22 мая в 05:12
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 22 мая в 07:28
Здоровье
Коэффициент распространения коронавируса в регионе упал до 1,0 — от него зависит снятие ограничений
Коэффициент распространения COVID-19 составил 1,01.
66.ru 03:45
Общество
Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России
Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm вчера в 09:58
Авто
КамАЗ приступил к испытаниям нового самосвала К5
Компания «КамАЗ» начала испытания новых самосвалов с колесной формулой 6х4 и 8х4, о чем сообщает пресс-служба завода.
32CARS.ru 04:15
Экономика
Госдума поддержала закон о налоговых послаблениях из-за коронавируса
Госдума приняла во втором и третьем чтении изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие налоговые послабления на фоне спада экономики из-за коронавируса, передает корреспондент «Росбалта».
Росбалт 22 мая в 07:16
Религия
Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом
Москва, 24 мая 2020, 09:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, сообщили 24 мая в пресс-службе российского лидера.
REGNUM 02:42
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости 22 мая в 05:14
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
Отмечается, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части страны.
РИА Новости вчера в 20:14
Общество
В России заразилось COVID-19 минимальное число людей за три недели
Всего по состоянию на 24 мая коронавирусная инфекция нового типа выявлена у 344481 граждан (Россия по этому показателю занимает второе место в мире).
ЗакC.Ру 04:27
Происшествия
В Екатеринбурге полиция устроила рейд на «Таганский ряд»
Уральский меридиан вчера в 06:05
Общество
В Росгидромете объяснили причины резкой смены погоды летом
Изменения регионального климата в летний период могут привести к шквалистым ветрам и резкой смене погоды.
ТАСС 04:45
Здоровье
Диетолог рассказала, кому нельзя пить кефир
Диетолог Светлана Соломеина в беседе с Е1.ru рассказала, кому нельзя пить кефир.
РИА Новости 04:48
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган купили аквапарк за полмиллиона рублей
Видимо, модель и рэпер могут позволить себе такие незапланированные траты, ведь композиции Джигана пользуются успехом, а после новости о разводе, у Самойловой резко увеличилось количество подписчиков в Инстаграме.
Paparazzi.ru 02:32
Биатлон
Касперович: лучше бы Драчев облил меня помоями, чем назвал туристом
В Контиолахти Мартен Фуркад завершил карьеру и поговорил с Сашей, они нашли хорошие слова.
РИА Новости 02:38
Экономика
Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов
Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru 02:11
Здоровье
В Минздраве предсказали ослабление коронавируса второй волны
Вторая волна коронавируса окажется слабее первой, заявила главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.
Взгляд.ру 22 мая в 21:46
Кино
Составлен рейтинг лучших сериалов и фильмов в жанре «боевик»
Издание «Vtomske.ru» составило рейтинг лучших боевиков для домашнего просмотра в условиях закрытых кинотеатров, добавив в подборку больше экшена, погонь, стрельбы и рукопашных поединков.
Комсомольская правда 03:22
Общество
В России за сутки подтверждено 8 849 новых случаев коронавируса
В 84 регионах России за сутки подтверждено 8 849 новых случаев коронавирусной инфекции.
UfacityNews.ru 21 мая в 05:37
Общество
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
Здоровье
На Кубани за сутки выявили 92 новых случая заражения коронавирусом
В Краснодарском крае за последние сутки, с 23 по 24 мая, выявили 92 новых случая заражения .
Юга.ру 04:09
Фигурное катание
Лазукин рассказал о расставании с Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин в интервью «СЭ» рассказал о расставании с фигуристкой, чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой.
Спорт-Экспресс 02:25
Политика
Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России
Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
Газета.Ru вчера в 22:40