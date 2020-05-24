Коронавирус
DailyЖители Новосибирска устроили массовую вечеринку в центре города
В разгар пандемии в центре Новосибирска устроили массовую вечеринку с танцами: десятки людей танцевали без масок и социальной дистанции. Видео народных гуляний появилось в Интернете утром 24 мая.
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Здоровье
В Минздраве оценили мощность второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса в России окажется слабее первой.
Мойка78 22 мая в 23:36
Религия
Мусульмане празднуют Ураза-байрам
Фото: Архив Orsk.ru Мусульмане отмечают Ураза-байрам — праздник окончания поста, длившегося весь священный месяц Рамадан.
Orsk.ru вчера в 04:05
Общество
NYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США
Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи.
Известия 01:23
Общество
Приезжающих в Крым россиян начнут помещать в обсерваторы за их счет
Россиян, которые приезжают в Крым «бесцельно», теперь будут помещать в обсерваторы за их счет.
Lenta.ru 05:06
Шоу-бизнес
Выглядящая на 20 лет бабушка показала лицо вблизи и удивила подписчиков
Lenta.ru 22 мая в 09:15
Шоу-бизнес
Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом
Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости 22 мая в 08:57
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов
РИА Новости вчера в 08:29
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.
Известия 22 мая в 10:52
Здоровье
Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
Экономика
Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца
За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
Известия 02:03
Армия и оружие
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители
Piter.tv 22 мая в 02:44
Армия и оружие
Российский «Панцирь-С1» сбил турецкий беспилотник в Ливии
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1Э" российского производства сбил турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 в небе над Ливией.
Газета.Ru вчера в 16:46
Экономика
В РФ предложили ввести рассрочку при взимании долгов до 15 млн рублей
Законопроект предлагает предоставлять однократную рассрочку по взысканию долгов по налогам, сборам, страховым взносам и кредитам в пределах 15 млн рублей на срок до 12 месяцев.
Аргументы и Факты 22 мая в 10:20
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 22 мая в 13:08
Происшествия
Виновнику массового убийства в Житомире избирают меру пресечения
Суд Житомира избирает меру пресечения для арендатора ставка, который на неделе расстрелял группу нацгвардейцев, Анатолию Захаренко.
ANNA-News вчера в 11:19
Общество
Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений
Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг.
REGNUM 05:58
Здоровье
В Ростовской области выявили 152 новых случая заражения коронавирусом
Ростов-на-Дону, 24 мая 2020, 11:09 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:09
Политика
МИД России ответил на претензии США о целях наблюдательных полетов
Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу, поскольку Россия якобы не соблюдает его условия.
REGNUM 01:21
Происшествия
19 архангельских пациентов с коронавирусом находятся в реанимации
Архангельск, 23 мая 2020, 15:12 — REGNUM 19 пациентов с COVID-19 находятся в реанимационных отделениях архангельских больниц, и них 15 подключены к аппаратам ИВЛ.
REGNUM вчера в 08:12
Шоу-бизнес
Тарзан призвал властей помочь артистам, а не пенсионерам
Сергей Глушко не понимает, почему государство игнорирует деятелей культуры, думая, что представители данной индустрии являются обеспеченными людьми.
Актуальные Новости 22 мая в 01:58
Гаджеты
Пользователи пожаловались на работу смартфонов Samsung
Пользователи некоторых моделей смартфонов Samsung столкнулись с проблемами в работе гаджетов. Об этом сообщили в социальной сети Weibo.
NewInform вчера в 07:33
Общество
В Кузбассе режим повышенной готовности продлили на неделю
Режим повышенной готовности в Кузбассе продлили еще на одну неделю, нынешняя ситуация пока не позволяет открыть ТРЦ, фитнес-клубы и другие объекты, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 06:10
Политика
Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте.
RT на русском вчера в 09:02
Политика
МИД КНР заявил о готовности вместе с Россией отстаивать итоги войны
"Китай готов вместе с Россией решительно защищать итоги Второй мировой войны, придерживаться принципов Устава ООН и базовых норм международных отношений, противостоять любым формам односторонности", — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 03:57
Общество
Жители Самары поддержали медсестру в бикини флешмобом
Московский Комсомолец вчера в 20:52
Футбол
Футболист «Борнмута» заразился коронавирусом
Футболист английского "Борнмута" заразился коронавирусом, передает сайт клуба. Имя спортсмена не разглашается.
Газета.Ru 06:18
Общество
Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России
Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm вчера в 09:58
Происшествия
Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой
14-летняя девочка пропала 22 мая, сегодня обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти, сообщает следственное управление СК России по Пензенской области.
Российская газета 05:42