В разгар пандемии в центре Новосибирска устроили массовую вечеринку с танцами: десятки людей танцевали без масок и социальной дистанции. Видео народных гуляний появилось в Интернете утром 24 мая.

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