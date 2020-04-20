Общество
Lenta.ruЖители Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ
Жители округа Уэстчестер в пригороде Нью-Йорка подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), обвинив ее в халатности. Об этом сообщает New York Post. Иск в окружной суд США в Южном округе Нью-Йорка подали Ричард Клинг, Стив Роткер, Дженнаро Пурчиа.
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Трое жителей округа Уэстчестер в штате Нью-Йорк подали коллективный иск в федеральный суд против Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает New York Post.Коммерсантъ03:35
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