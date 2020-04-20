с чего всё началось

Жители округа Уэстчестер в пригороде Нью-Йорка подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), обвинив ее в халатности. Об этом сообщает New York Post. Иск в окружной суд США в Южном округе Нью-Йорка подали Ричард Клинг, Стив Роткер, Дженнаро Пурчиа.

Жители Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ

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