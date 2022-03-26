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Жители Нью-Йорка рассказали телеканалу RT о дорогих продуктах в супермаркетах

Жители Нью-Йорка пожаловались на дорогие продукты в супермаркетах.
Lenta.ru
Корреспонденты телеканала RT
 поговорили с покупателями одного из крупных продовольственных магазинов.
РИА Новости
В четверг президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что введенные против России санкции могут спровоцировать глобальный дефицит.
РИА Новости
"Что поделать, кушать-то все равно надо, а за еду надо платить", — поделились горожане.
РИА Новости

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Жители Нью-Йорка рассказали телеканалу RT о дорогих продуктах в супермаркетах
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Жители Нью-Йорка рассказали о подорожании еды в супермаркетах из-за ситуации вокруг Украины
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