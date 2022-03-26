«С 24 по 25 марта вооруженные силы Азербайджанской Республики, нарушив положения трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, вошли в зону ответственности российского миротворческого контингента», — сообщили в министерстве.
Заместитель начальника главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии Михаил Бедункевич сообщил, что правоохранителям известно о 50 участниках белорусского батальона на Украине, действующего против РФ, возбуждено уголовное дело.