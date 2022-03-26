Lenta.ruЖители Нью-Йорка рассказали телеканалу RT о дорогих продуктах в супермаркетахЖители Нью-Йорка пожаловались RT на резко подорожавшие продукты в супермаркетах на фоне введения антироссийских санкций.Телеканал 360°Жители города Нью-Йорк столкнулись с беспрецедентно высоким ростом цен на продукты питания.РИА НовостиК росту цен на продукты привело повышение цен на газ и нефть из-за антироссийских санкций, что оказало влияние на логистику и сельское хозяйство.ИзвестияВ четверг президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что введенные против России санкции могут спровоцировать глобальный дефицит.РИА НовостиЧитать далееСвернутьGazeta.SPbGazeta.SPbRT на русскомПараграфистНовые ИзвестияФАНИА Красная ВеснаГлавный региональныйТелеканал 360°iReactorИзвестияКомсомольская правдаSolenka.infoDiscover24Ivbg.ruБлокнот.руПодробнее о событииRT: жители Нью-Йорка пожаловались на подорожание продуктовФАН10:04Жители Нью-Йорка пожаловались на резкий рост цен в супермаркетах после введения новых санкций против РФТелеканал 360°11:08В США резко выросли цены на продукты питанияИА Красная Весна10:07Жители Нью-Йорка пожаловались на рост ценВзгляд.ру10:05Жители Нью-Йорка рассказали телеканалу RT о дорогих продуктах в супермаркетахLenta.ru11:11Жители Нью-Йорка рассказали о подорожании еды в супермаркетах из-за ситуации вокруг УкраиныRT на русском09:22Американцы пожаловались на слишком дорогую еду в магазинахРИА Новости08:53Показать ещёОценить1,2KПоделиться