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Жители Нью-Йорка рассказали телеканалу RT о дорогих продуктах в супермаркетах

Жители Нью-Йорка пожаловались RT
 на резко подорожавшие продукты в супермаркетах на фоне введения антироссийских санкций.
Телеканал 360°
Жители города Нью-Йорк столкнулись с беспрецедентно высоким ростом цен на продукты питания.
РИА Новости
К росту цен на продукты привело повышение цен на газ и нефть из-за антироссийских санкций, что оказало влияние на логистику и сельское хозяйство.
Известия
В четверг президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что введенные против России санкции могут спровоцировать глобальный дефицит.
РИА Новости

Подробнее о событии

RT: жители Нью-Йорка пожаловались на подорожание продуктов
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В США резко выросли цены на продукты питания
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Жители Нью-Йорка пожаловались на рост цен
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Жители Нью-Йорка рассказали телеканалу RT о дорогих продуктах в супермаркетах
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