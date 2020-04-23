Коронавирус
Газета.RuЖители Петербурга подали иск из-за ограничительных мер по коронавирусу
Свыше 20 жителей Петербурга подали в суд коллективный иск о признании недействующими некоторые ограничительные меры, установленные правительством в условиях режима повышенной готовности и угрозы распространения COVID-19. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на копию документа.
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с чего всё началось
Более 20 жителей Петербурга подали в суд коллективный иск о признании недействующими некоторых положений постановлений городского правительства, установивших ограничения для местных жителей в условиях режима повышенной готовности и угрозы распространения COVID-19.Интерфакс01:45
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В Санкт-Петербурге подан коллективный иск об отмене ограничений из-за коронавируса
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