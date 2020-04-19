с чего всё началось

В Подмосковье цифровой пропуск для поездок на транспорте можно получить с помощью СМС-сервиса, отправив сообщение по короткому номеру 0250, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Жители Подмосковья могут получить цифровой пропуск с помощью СМС

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