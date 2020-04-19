с чего всё началось

Оформить цифровой пропуск для передвижений жители Подмосковья теперь могут по СМС. Для этого на короткий номер 0250 нужно отправить запрос с информацией о себе и обозначить цель поездки, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона на своей странице в Instagram.

Жители Подмосковья теперь могут оформить цифровой пропуск по СМС

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