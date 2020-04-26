Происшествия

Газета.RuГазета.RuЖители Подмосковья устроили массовую вечеринку

Неравнодушные граждане вызвали полицию - по факту нарушения режима самоизоляции проводится проверка. В Подмосковье правоохранители начали проверку после вечеринки в ЖК "Бутово парк 2" в Ленинском городском округе, когда местные жители собрались толпой во дворе дома.
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с чего всё началось

Полиция пресекла «антикоронавирусную» вечеринку в Подмосковье

Полиция Ленинского района Московской области разогнала участников «антикоронавирусной» вечеринки во дворе жилого комплекса «Бутово парк 2», сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.
РБК08:07

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Установлен организатор шумной вечеринки во дворе жилого комплекса в Подмосковье

Пятый канал10:26

Полицейские установили организатора вечеринки в подмосковном дворе

Говорит Москва10:05

«Я вас не призывал выходить на улицу». Организатор открестился от дворовой дискотеки в Бутове

Телеканал 360°08:26

Полиция пресекла «антикоронавирусную» вечеринку в Подмосковье

РБК08:07

Полиция разогнала бурную вечеринку во дворе дома под Москвой

РЕН ТВ08:30

В Подмосковье установили организатора вечеринки во дворе жилого комплекса

ТАСС09:09

Жители Подмосковья пожаловались на шумную вечеринку посреди улицы

Известиявчера в 21:33
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Происшествия

Бывший работник Чернобыльской АЭС рассказал о еще двух авариях

Lenta.ru 12:48
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Футбол

Бывший тренер «Зенита» Спаллетти может возглавить «Ньюкасл»

Бывший главный тренер «Зенита», «Ромы» и «Интера» Лучано Спаллетти может возглавить один из клубов АПЛ.
Metaratings 15:16
Общество

Премьер Италии объявил о смягчении карантина

Италия с 4 марта начинает так называемую "фазу 2" борьбы с эпидемией коронавируса, в рамках которой будет снята часть ограничений, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
РИА Новости 15:29
14
Политика

Песков сообщил о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны

Президенту Владимиру Путину сообщили о мозаике с его портретом в строящемся храме Вооруженных сил, однако он считает, что еще рано таким образом оценивать его работу.
РБК 11:28
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Происшествия

В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП

В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета вчера в 09:42
69
Общество

Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых

Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия 00:51
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
1,9K
Общество

Призывников начнут отправлять на военную службу после 20 мая

«По решению председателей призывных комиссий субъектов Российской Федерации комиссии начнут работу после 6 мая, а отправка граждан, призванных на военную службу, начнётся после 20 мая», — говорится в сообщении.
Парламентская газета 14:16
3
Происшествия

В Твери на путях загорелись пассажирские вагоны

РБК 16:04
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Здоровье

В больнице в Улан-Удэ заменили персонал из-за выявленного коронавируса

За сутки в Бурятии зафиксированы 23 новых случая коронавируса, 10 из которых – от очага в больнице.
Взгляд.ру 15:43
10
Общество

Умер известный журналист Джульетто Кьеза

BFM.ru 09:49
273
Здоровье

В США обновили список симптомов коронавируса

Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control) обновили список симптомов коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 24 апреля в 09:14
17
Авто

Новый Volkswagen Jetta в России появится уже в мае

Седан Volkswagen Jetta нового поколения, российские спецификации которого стали известны прошлой осенью, доберется до дилеров уже в мае.
Автоновости дня вчера в 05:05
25
Общество

В Москве за сутки умер 31 пациент с коронавирусом

"В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 14:47
142
Общество

Академик РАН спрогнозировал сроки завершения пандемии коронавируса

Распространение коронавируса может пойти на спад в июне, заявил академик РАН, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин в эфире программы "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 15:33
5
Футбол

Источник: гендиректор «Локомотива» не хочет продлевать контракт с Сёминым на два месяца

Руководство московского «Локомотива» не хочет продлевать контракт с нынешним главным тренером Юрием Сёминым на два месяца.
RT на русском 14:58
Общество

В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все монахи

Российская газета 11:06
711
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку.
RT на русском 06:54
2,7K
Здоровье

Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса

Ученые Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи экономического факультета Гарвадского университета выяснили, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,29%.
Коммерсантъ 24 апреля в 23:23
501
Здоровье

За сутки в Тверской области еще 29 человек заразились коронавирусом

За минувшие сутки с 24 по 25 апреля в Тверской области официально подтверждено еще 29 случаев заражения коронавирусом.
Toptver.ru вчера в 06:23
2
Общество

Билл Гейтс назвал сроки появления вакцины от COVID-19

Миллиардер и меценат Билл Гейтс, вместе с женой пожертвовавший $250 миллионов на разработку вакцины от коронавируса, назвал два года «реальным сроком», который потребуется на разработку и выпуск препарата.
News.ru 15:58
Общество

Польша продлила остановку международного железнодорожного движения

Польша продлила остановку международного железнодорожного движения, а также обязанность двухнедельного карантина для лиц, прибывающих в страну, "до особого распоряжения".
РИА Новости 15:55
Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости 24 апреля в 22:23
1,3K
Политика

Лукашенко объяснил «особый путь» Белоруссии в борьбе с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему в борьбе с коронавирусом решил «идти своим путем».
Взгляд.ру 15:58
Общество

Мишустин поручил согласовать поэтапное снятие ограничений с бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить и представить в правительство согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением коронавируса ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 12:37
1,7K
Здоровье

Врач предупредил об опасности чая во время пандемии коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, британское издание DailyMail рассказывает о вреде час в большом количестве, ссылаясь на эксперта по пищевым наукам Грейс Фархат.
ToDay News Ufa 01:26
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Общество

В Московской духовной академии 52 человека заразились коронавирусом

В Московской духовной академии (МДА) в подмосковном Сергиевом Посаде 52 человека заразились коронавирусом.
Газета.Ru 13:06
61
Футбол

Сезон в ФНЛ и ПФЛ могут завершить досрочно

РФС изучает вариант с досрочным завершением сезона в первенствах Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ.
Sports.ru 14:59
Космос

Российские ученые запустят в космос «Ноев ковчег»

МИР 24 вчера в 05:46
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Политика

Рогозин объяснил, почему не может объединиться с Маском

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что не хочет объединять усилия российской госкорпорации с деятельностью американской компании SpaceX Илона Маска, потому что тот работает на Минобороны США, а разворачиваемая им спутниковая группировка связи Starlink будет использоваться в военных целях.
RT на русском 12:59
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