Полиция Ленинского района Московской области разогнала участников «антикоронавирусной» вечеринки во дворе жилого комплекса «Бутово парк 2», сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.

с чего всё началось

Неравнодушные граждане вызвали полицию - по факту нарушения режима самоизоляции проводится проверка. В Подмосковье правоохранители начали проверку после вечеринки в ЖК "Бутово парк 2" в Ленинском городском округе, когда местные жители собрались толпой во дворе дома.

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