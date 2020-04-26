Происшествия
Газета.RuЖители Подмосковья устроили массовую вечеринку
Неравнодушные граждане вызвали полицию - по факту нарушения режима самоизоляции проводится проверка. В Подмосковье правоохранители начали проверку после вечеринки в ЖК "Бутово парк 2" в Ленинском городском округе, когда местные жители собрались толпой во дворе дома.
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с чего всё началось
Полиция Ленинского района Московской области разогнала участников «антикоронавирусной» вечеринки во дворе жилого комплекса «Бутово парк 2», сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.РБК08:07
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Бывший главный тренер «Зенита», «Ромы» и «Интера» Лучано Спаллетти может возглавить один из клубов АПЛ.
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РИА Новости 15:29
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Песков сообщил о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны
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Взгляд.ру 15:43
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Умер известный журналист Джульетто Кьеза
BFM.ru 09:49
Здоровье
В США обновили список симптомов коронавируса
Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control) обновили список симптомов коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 24 апреля в 09:14
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Общество
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"В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 14:47
Общество
Академик РАН спрогнозировал сроки завершения пандемии коронавируса
Распространение коронавируса может пойти на спад в июне, заявил академик РАН, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин в эфире программы "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 15:33
Футбол
Источник: гендиректор «Локомотива» не хочет продлевать контракт с Сёминым на два месяца
Руководство московского «Локомотива» не хочет продлевать контракт с нынешним главным тренером Юрием Сёминым на два месяца.
RT на русском 14:58
Общество
В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все монахи
Российская газета 11:06
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку.
RT на русском 06:54
Здоровье
Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса
Ученые Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи экономического факультета Гарвадского университета выяснили, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,29%.
Коммерсантъ 24 апреля в 23:23
Здоровье
За сутки в Тверской области еще 29 человек заразились коронавирусом
За минувшие сутки с 24 по 25 апреля в Тверской области официально подтверждено еще 29 случаев заражения коронавирусом.
Toptver.ru вчера в 06:23
Общество
Билл Гейтс назвал сроки появления вакцины от COVID-19
Миллиардер и меценат Билл Гейтс, вместе с женой пожертвовавший $250 миллионов на разработку вакцины от коронавируса, назвал два года «реальным сроком», который потребуется на разработку и выпуск препарата.
News.ru 15:58
Общество
Польша продлила остановку международного железнодорожного движения
Польша продлила остановку международного железнодорожного движения, а также обязанность двухнедельного карантина для лиц, прибывающих в страну, "до особого распоряжения".
РИА Новости 15:55
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости 24 апреля в 22:23
Политика
Лукашенко объяснил «особый путь» Белоруссии в борьбе с коронавирусом
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Взгляд.ру 15:58
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Мишустин поручил согласовать поэтапное снятие ограничений с бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить и представить в правительство согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением коронавируса ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 12:37
Здоровье
Врач предупредил об опасности чая во время пандемии коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, британское издание DailyMail рассказывает о вреде час в большом количестве, ссылаясь на эксперта по пищевым наукам Грейс Фархат.
ToDay News Ufa 01:26
Общество
В Московской духовной академии 52 человека заразились коронавирусом
В Московской духовной академии (МДА) в подмосковном Сергиевом Посаде 52 человека заразились коронавирусом.
Газета.Ru 13:06
Футбол
Сезон в ФНЛ и ПФЛ могут завершить досрочно
РФС изучает вариант с досрочным завершением сезона в первенствах Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ.
Sports.ru 14:59
Космос
Российские ученые запустят в космос «Ноев ковчег»
МИР 24 вчера в 05:46
Политика
Рогозин объяснил, почему не может объединиться с Маском
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что не хочет объединять усилия российской госкорпорации с деятельностью американской компании SpaceX Илона Маска, потому что тот работает на Минобороны США, а разворачиваемая им спутниковая группировка связи Starlink будет использоваться в военных целях.
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