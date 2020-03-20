Коронавирус
Газета.RuЖители Польши захотели присоединить Калининградскую область
В публикации сказано, что регион оказался в "полуизоляции" после решения Москвы закрыть границы. В комментариях под статьей некоторые поляки начали призывать "забрать" Калининградскую область себе. "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - считает один из читателей статьи.
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с чего всё началось
Польское издание Gazeta Wyborcza опубликовало статью о ситуации в Калининграде во время коронавируса, а читатели газеты помечтали присоединить российский регион к Польше.Известиявчера в 18:22
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Gazeta Wyborcza (Польша): коронавирус отрезал Калининградскую область (Gazeta Wyborcza)
ИноСМИ18 марта в 17:14
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