с чего всё началось

Мы не готовы комментировать степень вменяемости некоторых читателей издания, но никакой дискуссии на официальном уровне по этому поводу не ведется.

В публикации сказано, что регион оказался в "полуизоляции" после решения Москвы закрыть границы. В комментариях под статьей некоторые поляки начали призывать "забрать" Калининградскую область себе. "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - считает один из читателей статьи.

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