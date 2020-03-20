с чего всё началось

Мы не готовы комментировать степень вменяемости некоторых читателей издания, но никакой дискуссии на официальном уровне по этому поводу не ведется.

В публикации сказано, что регион оказался в "полуизоляции" после решения Москвы закрыть границы. В комментариях под статьей некоторые поляки начали призывать "забрать" Калининградскую область себе. "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - считает один из читателей статьи.

Общество Bloomberg: Россия не сдастся в нефтяной войне с саудитами Москва, 20 марта 2020, 17:36 — REGNUM Власти Российской Федерации не собираются первыми идти на перемирие с Саудовской Аравией в нефтяной войне, несмотря на катастрофическое обрушение цен на энергоносители.

Общество Число зараженных коронавирусом в России выросло до 199 Число зараженных коронавирусом в России увеличилось за последние сутки на 52 человека до 199, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Общество Генпрокуратура потребовала удалить восемь фейков о коронавирусе Генпрокуратура направила в Роскомнадзор восемь требований отреагировать на распространение ложной информации о коронавирусе под видом достоверных сообщений.

Энергетика Bloomberg: цены на нефть могут опуститься до 5 долларов за баррель «Худший вариант развития событий банка Citigroup предполагает падение цен на нефть до пяти долларов за баррель или даже отрицательные реальные цены в ряде регионов», — сообщает агентство Bloomberg.

Культура Сбербанк и Okko помогут россиянам скрасить карантин из-за коронавируса Сбербанк и мультимедийный сервис Okko запустят проект «Искусство онлайн», который поможет россиянам скрасить время в самоизоляции — на период карантина из-за коронавируса на одном ресурсе будут собраны спектакли, концерты, виртуальные экскурсии и другой интересный видеоконтент.

Энергетика Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.

Здоровье Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Государственной Думы, проинформировал СМИ и россиян, каким образом Китаю удалось справиться со вспышкой опасного вируса и почему Италия уже обогнала Китай по количество погибших в результате заражения.

Экономика Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.