Коронавирус
Газета.RuЖители Польши захотели присоединить Калининградскую область
В публикации сказано, что регион оказался в "полуизоляции" после решения Москвы закрыть границы. В комментариях под статьей некоторые поляки начали призывать "забрать" Калининградскую область себе. "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - считает один из читателей статьи.
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Мы не готовы комментировать степень вменяемости некоторых читателей издания, но никакой дискуссии на официальном уровне по этому поводу не ведется.
— Дмитрий Лысков, российский писательВзгляд.ру 04:14
с чего всё началось
Во вторник газета «Выборча» опубликовала материал журналистки Паулины Сегень о том, как Калининградская область оказалась практически изолированной из-за закрытия границ Польшей и Литвой.Калининград.Ru09:21
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Оставшиеся серии будут показаны в большом итоговом фильме, выход которого запланирован на весну. О дате будет сообщено дополнительно.
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Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира по версии ООН
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