Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЖители Польши захотели присоединить Калининградскую область

В публикации сказано, что регион оказался в "полуизоляции" после решения Москвы закрыть границы. В комментариях под статьей некоторые поляки начали призывать "забрать" Калининградскую область себе. "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - считает один из читателей статьи.
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Поляки захотели присоединить Калининградскую область

РИА Новостивчера в 14:16

Польское СМИ сообщило о желании жителей «присоединить» Калининград

РБКвчера в 23:53

Им станет лучше: поляки захотели присоединить Калининградскую область

РЕН ТВвчера в 23:18

Поляки захотели присоединить к себе Калининградскую область

Известиявчера в 18:22

Поляки предложили «под шумок» отжать у России Калининград

Телеканал 360°вчера в 16:21

Поляки увидели в пандемии шанс для присоединения Калининградской области

Взгляд.рувчера в 14:44

Польша позарилась на Калининградскую область

REGNUM01:23
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Общество

Минсельхоз сформирует пул дополнительных поставщиков продуктов

На случай срыва поставок или невыполнения обязательств поставщиками Минсельхоз и Минпромторг занимаются формированием дополнительного пула поставщиков производителя.
РБК 01:00
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В России введут налоговые каникулы для плательщиков из ряда отраслей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ФНС предоставить "каникулы" по уплате налогов и страховых взносов для налогоплательщиков, работающих в области физкультуры и спорта, а также искусства, культуры и кинематографии, сообщает пресс-служба правительства.
Интерфакс 02:14
Энергетика

WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть

Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
RT на русском вчера в 16:14
Общество

Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу ТЦ из-за вируса

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 16:56
Гаджеты

Redmi K30 Pro скопировал подсветку камеры Redmi K20 Pro

Сетевой информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma) опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter парочку новых рендеров флагманского смартфона Redmi K30 Pro.
iXBT.com вчера в 01:01
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru вчера в 04:20
Общество

Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 17:13
Политика

Племянник Путина высказался об альтернативе президенту

Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, высказался об альтернативе главе государства.
Lenta.ru 01:08
Здоровье

В Минздраве призвали россиян меньше есть при самоизоляции

Россиянам, которые решили самоизолироваться или которых руководство отправило на удаленную работу на фоне распространения коронавируса, желательно сократить калорийность суточного рациона в среднем на 200–300 ккал, чтобы не набрать лишний вес.
Известия вчера в 14:00
Здоровье

Пандемия коронавируса 2020: актуальная информация на 19 марта

Сколько людей погибли в мире, сколько выздоровели, общее количество зараженных - вся актуальная информация о коронавирусе по состоянию на 19 марта на страницах «Вечерний курьер».
Вечерний курьер вчера в 05:54
Энергетика

Цена нефти Brent выросла более чем на 3%

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3%.
Газета.Ru 00:58
Общество

В России отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с пятницы в России на месяц отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости, в том числе таможенные.
РИА Новости вчера в 04:04
Культура

«Наступает возраст, когда выбирают вас»: Ирина Антонова рассказала об интересном случае с Раневской в музее

ТК Звезда 01:00
Культура

Тимберлейк и Кендрик рассказали о сиквеле мультфильма «Тролли»

Подмосковье Сегодня вчера в 07:47
Наука

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 20:34
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Общество

Минкомсвязь отложила из-за коронавируса учения по устойчивости Рунета

15 января Минкомсвязь России утвердила график учений на 2020 год в рамках обеспечения устойчивой и безопасной работы Рунета.
RT на русском 01:45
Здоровье

Российские ученые расшифровали геном коронавируса

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Интерфакс вчера в 07:03
Происшествия

Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве

Газета.Ru 18 марта в 13:49
Происшествия

В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство

В Лондоне шесть человек разбили витрину магазина, чтобы украсть алкогольные напитки, сообщает Daily Mail.
РИА Новости вчера в 17:06
Гаджеты

Apple представила обновленные iPad Pro

Ридус 18 марта в 11:37
Происшествия

Водитель сгорел в ДТП с самосвалом на КАД

В пятницу около полчетвертого утра на КАД произошла серьезная авария.
Телеканал Санкт-Петербург 01:38
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 18 марта в 15:18
Армия и оружие

В Идлибе погибли двое турецких военных

Двое военных из Турции погибли в сирийском Идлибе во время инженерной разведки трассы М-4, сообщил Центр по примирению враждующих сторон и подтвердило Минобороны Турции.
Коммерсантъ вчера в 19:58
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС 18 марта в 20:16
Общество

Москва направила Парижу ноту из-за ситуации с россиянами на лайнере

Посольство России в Париже направило МИД Франции ноту с просьбой разрешить ситуацию с российскими туристами, которые не могут покинуть круизный лайнер Costa Pacifica, находящийся вблизи Марселя.
РБК 00:46
Общество

Биолог назвала условия для прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала об условиях прекращения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 05:15
Футбол

Малком высказался о ситуации с коронавирусом

Нападающий петербургского «Зенита» Малком высказался насчет ситуации с пандемией коронавируса, из-за которой как минимум до 10 апреля был приостановлен текущий сезон РПЛ, а тренировки клуба — до 22 марта.
Мойка78 вчера в 19:41
Политика

На Украине заявили о вероятной гибели страны

"Вирус ненависти" в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".
РИА Новости вчера в 21:04
Экономика

Экономисты признали начало рецессии в трети мировой экономики

30% мировой экономики уже в рецессии США, еврозона и Япония уже находятся в экономической рецессии, которая продлится до середины года, пишет главный экономист IIF Робин Брукс.
РБК вчера в 21:59
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