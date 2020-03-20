Коронавирус
Газета.RuЖители Польши захотели присоединить Калининградскую область
В публикации сказано, что регион оказался в "полуизоляции" после решения Москвы закрыть границы. В комментариях под статьей некоторые поляки начали призывать "забрать" Калининградскую область себе. "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - считает один из читателей статьи.
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Мы не готовы комментировать степень вменяемости некоторых читателей издания, но никакой дискуссии на официальном уровне по этому поводу не ведется.
— Дмитрий Лысков, российский писательВзгляд.ру 04:14
с чего всё началось
Во вторник газета «Выборча» опубликовала материал журналистки Паулины Сегень о том, как Калининградская область оказалась практически изолированной из-за закрытия границ Польшей и Литвой.Калининград.Ru09:21
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Общество
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Среди зараженных коронавирусом в Москве есть дети
Среди заразившихся новым коронавирусом, выявленных в Москве за последние сутки, есть несовершеннолетние.
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Azur Air приостановила отправку туристов за рубеж из-за вируса
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Армия и оружие
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Энергетика
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Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
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Политика
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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на Украине уже зафиксированы случаи заражения коронавирусом внутри страны.
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