Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЖители Польши захотели присоединить Калининградскую область

В публикации сказано, что регион оказался в "полуизоляции" после решения Москвы закрыть границы. В комментариях под статьей некоторые поляки начали призывать "забрать" Калининградскую область себе. "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - считает один из читателей статьи.
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Дмитрий Лысков
Мы не готовы комментировать степень вменяемости некоторых читателей издания, но никакой дискуссии на официальном уровне по этому поводу не ведется.
— Дмитрий Лысков, российский писательВзгляд.ру 04:14
с чего всё началось
Во вторник газета «Выборча
» опубликовала материал журналистки Паулины Сегень о том, как Калининградская область оказалась практически изолированной из-за закрытия границ Польшей и Литвой.
Калининград.Ru09:21

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Stefczyk.info (Польша): шокирующие сообщения российских СМИ. Поляки хотели аннексировать Калининградскую область? (Stefczyk.info)

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Присоединение Калининграда к Польше: мечты политиков и расчёты военных

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РИА Новости 09:07
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Армия и оружие

В Идлибе погибли двое турецких военных

Двое военных из Турции погибли в сирийском Идлибе во время инженерной разведки трассы М4, сообщил Центр по примирению враждующих сторон и подтвердило Минобороны Турции.
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Армия и оружие

ВМС Украины планируют разместить военную базу в Бердянске

Новостной фронт 18 марта в 16:54
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Генпрокуратура: политологу Соловью грозит штраф за фейк о коронавирусе

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17 марта стало известно, что авиакомпания "Аэрофлот" и ее "дочка" "Победа", а также S7 не могут вернуть в РФ своих пассажиров из-за отсутствия разрешения на вывоз от властей Черногории.
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Армия и оружие

Видео: хуситы разгромили просаудовские силы в районе Эль-Хазма

Войска хуситов - движения "Ансар Аллах" - нанесли катастрофическое поражение формированиям просаудовского президента Хади.
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Женщина в Севастополе распылила в лицо ребенку баллончик

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Evo-rus.com 10:03
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Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться

Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
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Были раскрыты детали антикризисного плана правительства России

Правительство России подготовило дополнительные меры поддержки кризисных отраслей, а также населения, пишет «Ведомости».
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В РФ разработали усовершенствованный тест для диагностики коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство разработало усовершенствованную тест-систему для диагностики нового коронавируса.
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В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Газета.Ru вчера в 10:59
Экономика

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Политика

Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем

В рамках интервью «ТАСС» для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» российский лидер рассказал о своем отношении к тому, что его называют царем.
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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на Украине уже зафиксированы случаи заражения коронавирусом внутри страны.
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Политика

В США призвали не делать из России изгоя

В США призвали не делать из России государство-изгоя, так как это может привести к укреплению ее связей с Китаем.
Lenta.ru 12:26
Энергетика

Сечин заявил о раскачивающих рынок нефти факторах

Колебания мировых цен на нефть (18 марта стоимость барреля Brent впервые с 2003 года упала ниже $25, а на следующий день выросла более чем на 14%) происходят под влиянием политических факторов, заявил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин.
РБК 12:00
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