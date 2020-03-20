с чего всё началось

Мы не готовы комментировать степень вменяемости некоторых читателей издания, но никакой дискуссии на официальном уровне по этому поводу не ведется.

В публикации сказано, что регион оказался в "полуизоляции" после решения Москвы закрыть границы. В комментариях под статьей некоторые поляки начали призывать "забрать" Калининградскую область себе. "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - считает один из читателей статьи.

Энергетика Цены на нефть начали расти после обвала На биржах в четверг вечером наблюдается ускоренный рост цен на нефть после резкого обвала, пишет «МК».

Происшествия Угрозы «минирования» 11 самолетов в России оказались ложными В пятницу на электронную почту аэропорта Шереметьево поступили анонимные сообщения о "минировании" одиннадцати самолетов: семи, летящих из Москвы (в Мурманск, Архангельск, Оренбург, Уфу, Челябинск, Санкт-Петербург и Екатеринбург), а также четырех, выполняющих рейсы в Москву (из Новосибирска, Владивостока, Уфы и Иркутска).

Армия и оружие В Идлибе погибли двое турецких военных Двое военных из Турции погибли в сирийском Идлибе во время инженерной разведки трассы М4, сообщил Центр по примирению враждующих сторон и подтвердило Минобороны Турции.

Общество Генпрокуратура: политологу Соловью грозит штраф за фейк о коронавирусе По информации Генпрокуратуры, господин Соловей заявил, что «в РФ имеется порядка 1,6 тыс. подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса с середины января 2020 года, а количество инфицированных оценивается в 130–180 тыс.».

Общество «Победа» вернула в Москву всех своих пассажиров из Черногории 17 марта стало известно, что авиакомпания "Аэрофлот" и ее "дочка" "Победа", а также S7 не могут вернуть в РФ своих пассажиров из-за отсутствия разрешения на вывоз от властей Черногории.

Происшествия Женщина в Севастополе распылила в лицо ребенку баллончик Ребенок атаковал ее, а стоявшая рядом другая женщина брызнула мальчику в лицо баллончиком, после чего женщины вытолкнули мальчика с площадки.

Энергетика Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.

Экономика Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.

Здоровье ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса Пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер сообщил СМИ, что ВОЗ настоятельно рекомендует не пить всем известный ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество 24 сотрудника ООН заразились коронавирусом 24 сотрудника ООН заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает офис генсека Стефан Дюжаррик.

Здоровье Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.

Экономика В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.

Здоровье Ляшко: украинцы начали заражать коронавирусом друг друга Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на Украине уже зафиксированы случаи заражения коронавирусом внутри страны.

Политика В США призвали не делать из России изгоя В США призвали не делать из России государство-изгоя, так как это может привести к укреплению ее связей с Китаем.