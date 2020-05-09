Происшествия
Российская газетаЖители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома
Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома. Об этом сообщил глава Малопургинского района Сергей Юрин.
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Политика
Шеф-повар рассказал, как проверяют продукты для президентского стола
"Приходят продукты, которые имеют сертификаты соответствия, но все равно партия отправляется на проверку в лабораторию ФСО.
РИА Новости 20:17
Энергетика
В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом
Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру.
Lenta.ru вчера в 06:58
Кино
Новые фото со съемок продолжения «Аватара» появились в Сети
Фотография со съемочной площадки продолжения культовой кинокартины от режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар» появилась в Сети.
ФАН 07 мая в 09:55
Единоборства
Олейник победил Вердума на турнире UFC 249
Российский боец смешанного стиля (ММА) в супертяжелом весе Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 в США.
Коммерсантъ 21:51
Общество
Тимати отреагировал на заявление Белого дома о победе США над нацизмом
Российский рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) отреагировал на заявление Белого дома о победе США и Великобритании над нацизмом.
Lenta.ru 10:30
Общество
Бак российской ракеты взорвался в космосе
РИА Новости 16:49
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Происшествия
Три человека стали жертвами ДТП в Иркутской области
RT на русском 22:10
Единоборства
Петтис взял верх над Серроне на UFC 249
Петтис одержал 23-ю победу в карьере. Ранее сообщалось, что российский тяжеловес Алексей Олейник взял верх над бразильцем Фабрисио Вердумом.
RT на русском 22:04
Авто
Как продать автомобиль с пробегом быстро и выгодно: простые правила
Эксперты портала NJCAR.RU назвали пять правил, которым нужно следовать, чтобы быстро, выгодно и безопасно продать подержанный автомобиль.
Новые автомобили вчера в 23:39
Происшествия
Пожарный рассказал, как тушили возгорание в больнице на севере Москвы
Пожарным и врачам удалось не допустить более трагических последствий пожара в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве, в результате которого погибла женщина.
ТАСС 19:45
Здоровье
Спрогнозированы возможные сценарии пика коронавируса в России
Выраженного пика эпидемии коронавируса в России может не быть.
ТВ Центр вчера в 02:35
Здоровье
Власти Петербурга подтвердили смерть двух врачей от коронавируса
Среди пяти подтвержденных за последние сутки смертей от COVID-19 в Санкт-Петербурге — два врача, которые умерли еще в апреле.
РБК 09:22
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:07
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru вчера в 20:59
Армия и оружие
Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря
Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Баренцевом море курсировала группа боевых кораблей в составе ракетных эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и ракетного фрегата «Кент» ВМС Британии.
REGNUM вчера в 17:02
Технологии
Российские врачи первыми в мире предложили новый способ выявления коронавируса
Новейший способ выявления коронавируса обнаружили медики их Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий при департаменте здравоохранения российской столицы.
Комсомольская правда 12:06
Общество
Дуров назвал 7 причин не переезжать в США
vtomske.ru вчера в 00:10
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений
На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
Политика
МИД ответил на решение КС Молдавии по кредитному соглашению с Россией
Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что решение конституционного суда Молдавии о признании кредитного соглашения с Россией неконституционным вызывает сожаление.
Газета.Ru вчера в 13:41
Общество
В Минске проходит парад по случаю 75-летия победы над фашизмом
В белорусской столице проходит военный парад по случаю празднования 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Pravda.Ru 05:53
Общество
Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии
Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что намерен немедленно перенести штаб-квартиру и все новые проекты компании из Калифорнии в Техас или Неваду.
Ведомости 14:48
Происшествия
В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу
RT на русском 13:56
Экономика
Названа опасность досрочного погашения кредита
Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
РИА Новости вчера в 23:53
Наука
На распространение коронавируса не влияет климат
Ученые проанализировали статистику заражений в разных округах, заключив, что в северном климате вирус выживает и комфортно себя чувствует, так же как и в жарких южных погодных условиях.
Live24 вчера в 09:12
Общество
Онищенко назвал хороший признак в ситуации с распространением COVID-19
В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости 18:38
Экономика
Экономист РИСИ предупредил работающих россиян о сокращении пенсии
Повышение пенсионного возраста и ухудшение экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса может негативно сказаться на пенсии россиян.
URA.Ru 06:45
Политика
В ОНФ осудили блокировку сообщений с фото Знамени Победы в Facebook
В Общероссийском народном фронте раскритиковали блокировку в Facebook сообщений с изображением Знамени Победы.
РИА Новости 15:39