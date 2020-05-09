Происшествия
Российская газетаЖители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома
Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома. Об этом сообщил глава Малопургинского района Сергей Юрин.
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Политика
Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
В инстаграме Белого дома появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания.
РИА Новости 09:30
Общество
Власти Москвы объяснили нормы масочного режима
Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета вчера в 15:16
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 16:56
Авто
Южная Корея потребовала солидную компенсацию от Mercedes-Benz
Южнокорейские власти намерены оштрафовать местное подразделение Mercedes-Benz на 64,3 млн долларов за фальсификацию данных об объемах вредных веществ в выхлопных газах дюжины дизельных моделей, включая C200d, GLC220 d 4Matic, GLD250 d 4Matic и ML250 BlueTEC 4Matic, которые в период с 2012 по 2018 год были проданы в количестве 37 154 экземпляра.
32CARS.ru 07 мая в 02:31
Кино
Появились первые кадры из боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон
В сети появились первые кадры из боевика "Старая Гвардия" режиссера Джины Принс-Байтвуд. Снимки опубликовало издание Vanity Fair.
Piter.tv вчера в 05:41
Авто
Skoda рассказала об электрическом кроссовере Skoda Enyaq
Электрокроссовер Skoda Enyaq iV, о первых тестах которого «Автоновости дня» сообщили еще вчера, выйдет на рынок в пяти модификациях и специальной версии Enyaq iV Founder’s Edition, посвященной 125-летию чешской марки.
Автоновости дня 07 мая в 03:20
Армия и оружие
Путин сообщил о дальнейшем укреплении армии России
Москва, 10 мая 2020, 03:41 — REGNUM Россия планирует дальнейшее развитие армии через оснащение самыми передовыми образцами оружия.
REGNUM 20:41
Общество
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
Российская газета вчера в 06:16
Здоровье
Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус
Всероссийский союз пациентов обратился в Фонд обязательного медицинского страхования с жалобой на врачей, требующих с посетителей справку об отрицательном анализе на коронавирус.
Live24 07 мая в 07:55
Здоровье
Минздрав предупредил о последствиях нарушения масочного режима
Нарушение масочного режима, который вводится во многих регионах России в связи с распространением коронавирусной инфекции, может привести к увеличению числа заболевших и новой волне эпидемии.
Вечерняя Москва 14:18
Единоборства
Гаджиев считает Фергюсона фаворитом боя с Гэтжи
RT на русском 14:15
Происшествия
В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту
Неизвестные подошли на моторной лодке к грузовому судну RIO MITONG, шедшему под флагом Коморских Островов в двух морских милях от столицы Экваториальной Гвинеи, и похитили двух членов экипажа, предположительно, граждан России и Украины.
REGNUM 16:51
Культура
El País (Испания): факты о Второй мировой войне, которые оказались неправдой (El País)
На европейском театре военных действий Второй мировой война закончилась 8 мая 1945 года безоговорочной капитуляцией Германии, которая была подписана седьмого числа, однако вступила в силу восьмого.
ИноСМИ 18:18
Наука
Химики научились определять следы марихуаны в выдыхаемом воздухе
Химики научились определять следы марихуаны в выдыхаемом воздухе.
Evo-rus.com вчера в 10:23
Происшествия
ТАСС назвал причину пожара в больнице на севере Москвы
Причиной пожара в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве стала неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
РБК 17:07
Общество
Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса
Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости вчера в 19:46
Общество
Бак российской ракеты взорвался в космосе
Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter.
РИА Новости 16:49
Энергетика
В России средние цены на бензин снизились на 1 копейку
За период с момента предыдущей регистрации средние цены по Российской Федерации на бензин автомобильный снизились на 1 копейку.
Кубань 24 вчера в 06:41
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100 за баррель
Стоимость нефти возрастет до $100 за баррель в течение полутора лет.
РБК 07 мая в 07:12
Политика
Немецкий политик призвал помнить, кто освободил Берлин
Советские войска освободили Берлин и Германию в целом от нацистов ценой невероятных человеческих жертв, и об этом необходимо помнить.
РИА Новости 19:28
Общество
Власти Москвы разъяснили правила ношения масок в общественных местах
Москвичи обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, в магазинах и на рабочем месте, заявил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
Газета.Ru 16:47
Здоровье
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Один из наиболее распространенных симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 — утрата обоняния, выяснил профессор отделения хирургии Университета Цинциннати Ахмад Седагхат.
РИА Новости вчера в 07:13
Финансы
Эксперты оценили возможность обрушения доллара Китаем
Эксперты оценили возможность такого развития событий. Сегодня Китай владеет долговыми облигациями США на сумму более триллиона долларов.
Актуальные Новости 11:45
Общество
Обнародовано последнее сообщение нацистов перед падением Третьего рейха
Lenta.ru вчера в 05:34
Футбол
Ван дер Сар рассказал об устном соглашении с ван де Беком
Исполнительный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар подтвердил, что полузащитнику Донни ван де Беку будет разрешено покинуть клуб в следующем трансферном окне, но только за соответствующую плату.В прошлом году мы заключили устные соглашения с Онана, Тальяфико и ван де Беком, что они останутся в клубе еще на один год.
Soccer.ru 07:42
Общество
Юморист Анатолий Трушкин госпитализирован с коронавирусом
Юморист и сатирик Анатолий Трушкин попал в больницу с коронавирусом, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 18:50
Политика
Путин поздравил россиян с Днем Победы
Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и всех россиян с Днем Победы и назвал праздник памятью и гордостью страны.
РИАМО 03:20