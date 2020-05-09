Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаЖители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома

Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома. Об этом сообщил глава Малопургинского района Сергей Юрин.
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Площадь пожара в бывшей воинской части в Удмуртии возросла до 4 га

Известиявчера в 16:57

Авиацию привлекут к тушению пожара на территории бывшего арсенала в Пугачеве

ТАССвчера в 16:27

Авиацию привлекут к тушению пожара в Удмуртии

Газета.Ruвчера в 16:17

В Удмуртии людей эвакуируют из поселка после пожара и разрыва боеприпасов

РИА Новостивчера в 13:51

В Удмуртии на бывшем арсенале из-за загоревшейся травы взорвались снаряды

РБКвчера в 11:16

Онлайн: в Пугачёво взрывы, возможен режим ЧС

Izhlifeвчера в 12:08

Возгорание травы на бывшем арсенале в Удмуртии привело к разрывам одиночных фугасов

Интерфаксвчера в 09:42
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube

Культуромания вчера в 12:18
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
6,7K
Политика

Ветеранам ВОВ в Чечне власти выплатили по миллиону рублей

Чеченским ветеранам Великой отечественной войны власти республики выплатили по 1 миллиону рублей, написал в соцсети Facebook глава ЧР Рамзан Кадыров.
Южный Федеральный вчера в 22:46
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Происшествия

ТАСС назвал причину пожара в больнице на севере Москвы

Причиной пожара в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве стала неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
РБК вчера в 17:07
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Общество

Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски

Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru 07 мая в 11:24
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Общество

В Приморье выявили почти пять тысяч нарушителей карантинных мер

Владивосток, 10 мая 2020, 05:53 — REGNUM В районах Приморья на 10 мая зафиксировано более 4,7 тыс. нарушителей режима полной самоизоляции, сообщили в оперативном штабе.
REGNUM вчера в 22:53
Армия и оружие

Китай может закупить у России новую партию Су-35

Дополнительная закупка истребителей Су-35 Китаем не исключена, а от Турции заявка на эти самолеты не поступала, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 07 мая в 08:38
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Транспорт

Масочно-перчаточный режим введен официально. Послаблений — нет

С 12 мая и до 1 июня обязаны все: использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси.
Фонтанка.Ру вчера в 23:00
8
Шоу-бизнес

Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы

РИА Новости вчера в 10:02
8
Общество

Дуров назвал 7 причин не переезжать в США

vtomske.ru 08 мая в 00:10
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Авто

Jeep Grand Cherokee может получить еще одну внедорожную версию

Tvoe-avto.com вчера в 14:49
Кино

Энди Серкис: Новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории

Большое внимание в ленте будет уделено отношениям Альфреда и Брюса Уэйна.
Piter.tv вчера в 13:01
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Единоборства

Олейник победил бывшего чемпиона UFC

Поединок Олейника и Вердума прошел в рамках UFC 249. В главном бою вечера встретятся американцы Джастин Гэтжи и Тони Фергюсон.
Lenta.ru вчера в 21:58
Политика

Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером

Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru 08 мая в 08:44
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Общество

Бак российской ракеты взорвался в космосе

Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter.
РИА Новости вчера в 16:49
393
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений

На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru вчера в 09:42
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Гаджеты

Названы самые популярные смартфоны начала 2020 года

Замыкает ТОП-10 модель iPhone 11 Pro Max.
Astera 08 мая в 17:15
17
Общество

Китай может продать часть госдолга США и обвалить курс доллара

Китай может продать часть американского государственного долга, тем самым обвалив курс доллара в ответ на обвинения в распространении коронавируса и сокрытии данных о пандемии.
Комсомольская правда 08 мая в 09:09
1K
Общество

Онищенко назвал хороший признак в ситуации с распространением COVID-19

В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:38
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Космос

Учёный допустил попадание вирусов типа COVID-19 на Землю с Марса

News.ru вчера в 20:33
1
Общество

Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы

Facebook удалял фотографию, на которой советский солдат водружает Знамя Победы над Рейхстагом, из-за ошибки автоматизированного инструмента, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя компании.
Ведомости вчера в 15:17
1,3K
Общество

Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС.
Газета.Ru 08 мая в 09:58
3,7K
Общество

Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе

Украинские радикалы в Одессе в День Победы прошли маршем по аллее Славы с портретами своих "кумиров" из числа нацистских организаций.
Политика Сегодня вчера в 14:38
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Происшествия

Скандальный красноярский экс-дилер «Тойоты» теперь занимается лечением коронавируса в Подмосковье

Скандально известный красноярский экс-дилер «Тойоты» Александр Кангун на какое-то время пропал из вида.
КП - Красноярск вчера в 08:37
Общество

Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в российских регионах

Этим летом ряд регионов может ожидать почвенная засуха. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Деловое.ТВ 08 мая в 03:12
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Общество

В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу

В Праге неизвестные вандалы осквернили пьедестал, где размещался демонтированный муниципальными властями района Praha-6 памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
RT на русском вчера в 13:56
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Происшествия

В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту

Неизвестные подошли на моторной лодке к грузовому судну RIO MITONG, шедшему под флагом Коморских Островов в двух морских милях от столицы Экваториальной Гвинеи, и похитили двух членов экипажа, предположительно, граждан России и Украины.
REGNUM вчера в 16:51
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Политика

Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом

Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:12
1,7K
Происшествия

В Москве арестован банкир Олег Власов

В Москве задержан и арестован бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и Инкредбанк Олег Власов.
BFM.ru 08 мая в 02:25
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Шоу-бизнес

Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак

Известный фотохудожник Саша Гусов выставил в инстаграме архивный снимок, сделанный еще в 2009 году.
Рамблер вчера в 09:49
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