Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВЦИОМ: 66% россиян предпочитают откладывать деньги, а не тратить

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян считают, что сейчас лучше сберегать деньги и меньше тратить. Обратного мнения придерживаются 23% респондентов, убежденных что лучше побыстрее потратить сбережения.
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