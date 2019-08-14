По данным исследования, 66% россиян считают, что сейчас лучше сберегать и меньше тратить, 23% граждан придерживаются обратного мнения. Помимо этого, больше половины респондентов (55%) полагают, что сейчас скорее плохое время для крупных покупок, 28% думают, что хорошее.

с чего всё началось

Большинство жителей России (66%) заявили, что в настоящее время лучше сберегать деньги, чем тратить. 23% придерживаются противоположного мнения. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Жители РФ предпочитают больше сберегать, чем тратить

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