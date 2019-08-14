Экономика
REGNUMЖители РФ предпочитают больше сберегать, чем тратить
Большинство жителей России (66%) заявили, что в настоящее время лучше сберегать деньги, чем тратить. 23% придерживаются противоположного мнения. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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с чего всё началось
По данным исследования, 66% россиян считают, что сейчас лучше сберегать и меньше тратить, 23% граждан придерживаются обратного мнения. Помимо этого, больше половины респондентов (55%) полагают, что сейчас скорее плохое время для крупных покупок, 28% думают, что хорошее.РИА Новостивчера в 20:13
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Автоматически обработаны 6984 источника, обновлено в 04:43, Вашингтон
Происшествия
РБК узнал о возбуждении уголовного дела против Алексея Ананьева
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
Ведомости вчера в 15:18
Политика
В ЕК назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной
В Европейской комиссии назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной.
RT на русском 04:19
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Политика
Зеленский консультировался с европейскими лидерами по передаче Цемаха
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что президент Владимир Зеленский консультировался с некоторыми европейскими лидерами относительно передачи свидетеля по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) в 2014 году Владимира Цемаха.
РИА Новости 02:37
Единоборства
Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи
После победы над Порье Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, выделив тех, кто пришел смотреть бой в папахе.
Кавказский узел вчера в 15:42
Политика
Вышинский объяснил мотивы его задержания
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RT на русском 03:39
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В Свердловской области назначен новый начальник ГУ МВД
В 2016 году Мешков был назначен на должность заместителя начальника УМВД России по Смоленской области – начальника полиции.
Новый День 03:05
Происшествия
В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек
В результате ДТП погибли все, кто находился в машинах - пять человек.
Российская газета вчера в 19:10
Технологии
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Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Политика
На выборах главы Петербурга лидирует Беглов
Газета.Ru 03:08
Кино
«Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля
Обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля стал фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса, передает РИА Новости.
Москва 24 07 сентября в 15:00
Происшествия
Автомобиль за 5 миллионов рублей угнали у безработного в Москве
Вечерняя Москва 02:15
Экономика
Определены российские регионы с худшей ситуацией на рынке труда
Регионами с наилучшей ситуацией на рынке труда стали Москва и Санкт-Петербург (более 90 баллов по индексу рынка труда), тройку замыкает Московская область (81,3 балла).
Lenta.ru 02:55
Политика
Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией
Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
Экономика
В Госдуме предлагают установить единую минимальную цену на сигареты
Катасонов отметил, что, согласно законопроекту, минимальная цена на табачные изделия будет зависеть от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитываться.
REGNUM 03:34
Политика
В Польше призвали наладить отношения с Россией
Глава МИДа Польши Яцек Чапутович ранее отмечал, что перелом в отношениях с Москвой невозможен из-за ее политики, однако Германия, Франция и другие важные европейские страны ведут диалог с Москвой, даже если в чем-то не согласны с ней, пишет журналист.
Известия 07 сентября в 21:24
Космос
Модуль потерян, но индийская миссия на Луне не закончена
Связь с посадочным модулем «Викрам» была потеряна на высоте 2,1 километра над поверхностью Луны, заявил специалист Индийской организации космических исследований (ISRO), 7 сентября сообщает издание The Hindu.
Красная весна 07 сентября в 08:34
Происшествия
Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Политика
ЦИК подвела предварительные итоги выборов
К 10:00 мск Центризбирком подвел предварительные итоги подсчета 99% протоколов на региональных выборах.
РБК 04:26
Шоу-бизнес
Годовалая дочь Лободы станцевала под песню мамы
Певица выложила в свой блог видео с маленькой Тильдой, которая извивается, как змея, танцуя под песню мамы «В зоне риска».
Телепрограмма 00:54
Общество
Роскачество нашло токсины в сухих завтраках для школьников
Эксперты отобрали 18 наиболее популярных на российском рынке брендов сухих завтраков в виде шоколадных шариков стоимостью от 12 до 186 рублей за 100 граммов продукта.
Вести.Ru 01:00
Политика
Google ответила на обвинения во вмешательстве в российские выборы
Компания Google в ответ на обвинения РФ в распространении политической рекламы в «день тишины» сообщила, что поддерживает ответственную политическую рекламу, соответствующую законодательству.
Коммерсантъ 04:23
Здоровье
Врачи рассказали, какие странные предметы находили внутри пациентов
Доктора рассказали, какие странные предметы извлекали из анальных отверстий людей хирургическим путём.
Газета Кемерова 02:10
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
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Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились
По некоторым данным свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой долго откладывалась из-за того, что Федор не был разведен.
Paparazzi.ru 04:05
Происшествия
Два человека погибли при столкновении трех микроавтобусов в Ленобласти
Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на трассе в Лужском районе столкнулись два микроавтобуса с пассажирами, погибли два человека.
ТАСС 04:14
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU вчера в 07:02
Происшествия
В Грозном мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД
Местный житель в Грозном открыл стрельбу по полицейским из машины, ответным огнем он был уничтожен, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МВД по Чечне.
РИА Новости 04:38