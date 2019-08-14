Экономика

REGNUMREGNUMЖители РФ предпочитают больше сберегать, чем тратить

Большинство жителей России (66%) заявили, что в настоящее время лучше сберегать деньги, чем тратить. 23% придерживаются противоположного мнения. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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с чего всё началось

Россияне предпочитают сберегать деньги, показал опрос

По данным исследования, 66% россиян считают, что сейчас лучше сберегать и меньше тратить, 23% граждан придерживаются обратного мнения. Помимо этого, больше половины респондентов (55%) полагают, что сейчас скорее плохое время для крупных покупок, 28% думают, что хорошее.
РИА Новостивчера в 20:13

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Россияне предпочитают сберегать деньги, показал опрос

РИА Новостивчера в 20:13

Мониторинг: накопления, траты и валютные сбережения

ВЦИОМ03:59

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Lenta.ru02:22

Россияне предпочитают сберегать деньги, а не тратить их

АБНвчера в 20:38

Две трети россиян предпочли тратам накопление сбережений

Телеканал 360°01:57
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Автоматически обработаны 6984 источника, обновлено в 04:43, Вашингтон
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РБК узнал о возбуждении уголовного дела против Алексея Ананьева

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Политика

В ЕК назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной

В Европейской комиссии назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной.
RT на русском 04:19
Общество

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Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
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После победы над Порье Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, выделив тех, кто пришел смотреть бой в папахе.
Кавказский узел вчера в 15:42
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RT на русском 03:39
Происшествия

В Свердловской области назначен новый начальник ГУ МВД

В 2016 году Мешков был назначен на должность заместителя начальника УМВД России по Смоленской области – начальника полиции.
Новый День 03:05
Происшествия

В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек

В результате ДТП погибли все, кто находился в машинах - пять человек.
Российская газета вчера в 19:10
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Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта

Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Политика

На выборах главы Петербурга лидирует Беглов

Газета.Ru 03:08
Кино

«Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля

Обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля стал фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса, передает РИА Новости.
Москва 24 07 сентября в 15:00
Происшествия

Автомобиль за 5 миллионов рублей угнали у безработного в Москве

Вечерняя Москва 02:15
Экономика

Определены российские регионы с худшей ситуацией на рынке труда

Регионами с наилучшей ситуацией на рынке труда стали Москва и Санкт-Петербург (более 90 баллов по индексу рынка труда), тройку замыкает Московская область (81,3 балла).
Lenta.ru 02:55
Политика

Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией

Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
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Экономика

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Катасонов отметил, что, согласно законопроекту, минимальная цена на табачные изделия будет зависеть от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитываться.
REGNUM 03:34
Политика

В Польше призвали наладить отношения с Россией

Глава МИДа Польши Яцек Чапутович ранее отмечал, что перелом в отношениях с Москвой невозможен из-за ее политики, однако Германия, Франция и другие важные европейские страны ведут диалог с Москвой, даже если в чем-то не согласны с ней, пишет журналист.
Известия 07 сентября в 21:24
Космос

Модуль потерян, но индийская миссия на Луне не закончена

Связь с посадочным модулем «Викрам» была потеряна на высоте 2,1 километра над поверхностью Луны, заявил специалист Индийской организации космических исследований (ISRO), 7 сентября сообщает издание The Hindu.
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Происшествия

Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей

По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
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Транспорт

Екатеринбург и Владивосток свяжет прямой авиарейс

REGNUM 04:22
Политика

ЦИК подвела предварительные итоги выборов

К 10:00 мск Центризбирком подвел предварительные итоги подсчета 99% протоколов на региональных выборах.
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Шоу-бизнес

Годовалая дочь Лободы станцевала под песню мамы

Певица выложила в свой блог видео с маленькой Тильдой, которая извивается, как змея, танцуя под песню мамы «В зоне риска».
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Общество

Роскачество нашло токсины в сухих завтраках для школьников

Эксперты отобрали 18 наиболее популярных на российском рынке брендов сухих завтраков в виде шоколадных шариков стоимостью от 12 до 186 рублей за 100 граммов продукта.
Вести.Ru 01:00
Политика

Google ответила на обвинения во вмешательстве в российские выборы

Компания Google в ответ на обвинения РФ в распространении политической рекламы в «день тишины» сообщила, что поддерживает ответственную политическую рекламу, соответствующую законодательству.
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Врачи рассказали, какие странные предметы находили внутри пациентов

Доктора рассказали, какие странные предметы извлекали из анальных отверстий людей хирургическим путём.
Газета Кемерова 02:10
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Стали известны итоги выборов в Мосгордуму

Газета.Ru 03:47
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В США рассказали о выгоде Вашингтона от размещения военных в Польше

ФАН вчера в 23:13
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились

По некоторым данным свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой долго откладывалась из-за того, что Федор не был разведен.
Paparazzi.ru 04:05
Происшествия

Два человека погибли при столкновении трех микроавтобусов в Ленобласти

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на трассе в Лужском районе столкнулись два микроавтобуса с пассажирами, погибли два человека.
ТАСС 04:14
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Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC

Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
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В Грозном мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД

Местный житель в Грозном открыл стрельбу по полицейским из машины, ответным огнем он был уничтожен, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МВД по Чечне.
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