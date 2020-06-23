Общество
Российская газетаВЦИОМ: Более 70% граждан поддержат поправки в Конституцию РФ
Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) прогнозируют, что за внесение изменений в Основной закон проголосуют от 67% до 71% россиян. Об этом заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.
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с чего всё началось
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 84 процента жителей России знают о проведении общероссийского голосования по поправкам к Конституции, а 75 процентов назвали его точную дату, 1 июля 2020 года.Московский Комсомолец06:30
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Онлайн-голосование по поправкам к Конституции поддержали более миллиона россиян
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