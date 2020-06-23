с чего всё началось

Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) прогнозируют, что за внесение изменений в Основной закон проголосуют от 67% до 71% россиян. Об этом заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

ВЦИОМ: Более 70% граждан поддержат поправки в Конституцию РФ

Общество Путин предложил расширить программу льготной ипотеки на новое жилье Президент РФ Владимир Путин предложил расширить программу льготной ипотеки на новое жилье.

Политика Путин назвал основное условие вступления в силу поправок к Конституции В ходе обращения к россиянам глава РФ Владимир Путин подчеркнул, что поправки в Конституцию России приобретут силу лишь в том случае, если граждане страны их поддержат. 14

Экономика Эксперты: экономика Китая вступила в рецессию ВВП Китая снизился во втором квартале в годовом выражении, что свидетельствует о начале рецессии во второй по величине мировой экономике, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на исследование компании China Beige Book International (CBB International).

Общество Путин заявил о продлении до конца лета повышенных выплат безработным Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что повышенные выплаты безработным гражданам продлят до конца лета.

Политика Владимир Путин выступит с обращением к россиянам По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин ориентировочно обратится к россиянам 23 июня после 15 часов. 4,6K

Общество Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны. 4

Политика Госдума приняла в первом чтении законопроект о воспитании в школе Законопроект о включении духовных и моральных качеств личности в образовательный процесс приняли в первом чтении депутаты Государственной думы РФ, сообщила 23 июня пресс-служба нижней палаты Парламента России. 21

Происшествия Правительство Германии осудило массовые беспорядки в Штутгарте Кабмин ФРГ считает неприемлемыми беспорядки, которые произошли в ночь на воскресенье в Штутгарте (федеральная земля Баден-Вюртемберг) после проверки документов у 17-летнего местного жителя. 38

Политика Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости". 5K

Авто Раскрыта внешность нового суперкара Lamborghini Подразделение Squadra Corse обычно занимается постройкой гоночной техники, но в 2018-м приложило руку к дорожному Lamborghini SC18 .

Общество Реставратор случайно уничтожил копию картины «Непорочное зачатие» Простая косметическая реставрация убила произведение искусства. В Валенсии коллекционер отдал на чистку копию знаменитого полотна Мурильо.

Политика Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны. 1,2K

Политика Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России. 146

Шоу-бизнес Ольга Рапунцель впервые показала новорожденную дочь Ольга и Дмитрий пока не показывают личико девочки своим поклонникам, зато Рапунцель уже успела похвалиться своим поклонникам первым видеороликом с новорожденной малышкой. 2

Экономика Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля. 11