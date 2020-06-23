с чего всё началось

Москва, 23 июня 2020, 13:54 — REGNUM Большинство граждан России (59%) прогнозируют, что на голосование по поправкам к Конституции придет очень много людей. 30% думают иначе, показал опрос ВЦИОМ. Планируют принять участие в общероссийском голосовании 71% участников опроса.

Жители РФ прогнозируют массовую явку на голосовании по Конституции

Игры Traveller’s Tales в 2008 году пыталась сделать блокбастер по «Властелину колец» Демка должна была убедить Питера Джексона и Гильермо дель Торо в том, что студия может заняться созданием полноценной игры, не LEGO-адаптацией, по мотивам грядущих «Хоббитов».

Общество Москалькова: пикет не может расцениваться как митинг Понятие пикета закреплено законом и не может рассматриваться как митинг, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. 3

Общество Умер известный адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло Российский адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло скончался 23 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова сенатора от Тамбовской области Алексея Кондратьева. 136

Космос Отличие видимой и обратной стороны Луны объяснили планетологи Ученые определили, что на видимой стороне спутника Земли извергалось в 4-13 раз больше магмы, чем на обратной стороне, что и объясняет разницу толщины коры между видимой и обратной сторонами Луны.

Политика Зеленский назвал засранцами нарушающих правила дальнобойщиков Президент Украины Владимир Зеленский назвал засранцами дальнобойщиков, которые ездят по дорогам с перегрузом, передает «112.ua».

Происшествия В Москве заочно арестовали двоих участников движения «Артподготовка» Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал двоих участников запрещенного в России и признанного экстремистским движения "Артподготовка" Александра Свищева и Надежду Петрову, обвиняемых в участии в террористическом сообществе и приготовлении к теракту.

Экономика Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%. 153

Политика Владимир Путин обратился к россиянам Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам. 64

Общество Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны. 414

Политика Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму. 1K

Экономика В правительстве объяснили важность квотирования госзакупок Заместитель Председателя Правительства России Юрий Борисов отметил важность законопроекта о гарантированных квотах для отечественных производителей в госзакупках.