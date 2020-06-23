Общество
REGNUMЖители РФ прогнозируют массовую явку на голосовании по Конституции
Москва, 23 июня 2020, 13:54 — REGNUM Большинство граждан России (59%) прогнозируют, что на голосование по поправкам к Конституции придет очень много людей. 30% думают иначе, показал опрос ВЦИОМ. Планируют принять участие в общероссийском голосовании 71% участников опроса.
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с чего всё началось
Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал во вторник данные опроса, посвященного информированности россиян об общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, а также результаты электорального прогноза ВЦИОМ.Ruposters.ru05:53
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ВЦИОМ: большинство россиян планируют голосовать по поправкам в Конституцию
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