Политика
REGNUMЖители РФ прогнозируют массовую явку на голосовании по Конституции
Москва, 23 июня 2020, 13:54 — REGNUM Большинство граждан России (59%) прогнозируют, что на голосование по поправкам к Конституции придет очень много людей. 30% думают иначе, показал опрос ВЦИОМ. Планируют принять участие в общероссийском голосовании 71% участников опроса.
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с чего всё началось
Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал во вторник данные опроса, посвященного информированности россиян об общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, а также результаты электорального прогноза ВЦИОМ.Ruposters.ru05:53
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ВЦИОМ: большинство россиян планируют голосовать по поправкам в Конституцию
Московский Комсомолец06:30
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Общество
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Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.
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Президент Владимир Путин объявил, что россияне, которые в июне получили 10 тыс. руб. на детей до 16 лет, получат аналогичную выплату в июле.
Коммерсантъ 10:32
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Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
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Демка должна была убедить Питера Джексона и Гильермо дель Торо в том, что студия может заняться созданием полноценной игры, не LEGO-адаптацией, по мотивам грядущих «Хоббитов».
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Президент России Владимир Путин предложил выплатить в июле еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Компания 10:29
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Песков пояснил высказывание Путина про «рыскающих глазами» чиновников
Ранее Общественная служба новостей писала, что глава комитета по конституционному законодательству Совфеда Андрей Клишас считает, что Путин делает политическую систему устойчивой.
Общественная служба новостей вчера в 06:26
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Apple представила iOS 14 с виджетами на рабочем экране
MobiDevices вчера в 14:00
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На российской антарктической станции Мирный произошел пожар
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
Газета.Ru вчера в 12:36
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Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье
Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей.
Компания 10:38
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему часы главы государства Владимира Путина в ходе телеобращения отставали от реального времени, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 13:12
Армия и оружие
На параде Победы покажут модернизированный ЗРПК «Панцирь»
Участие в параде победы в Москве примет модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-СМ» с малогабаритными ракетами для уничтожения небольших беспилотников, 19 июня сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна 20 июня в 18:18
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Игры
Слухи: хакеры взломали Stalker Online и похитили данные 1,2 млн игроков
Неизвестные хакеры взломали многопользовательский шутер Stalker Online (в Steam доступна под названием Stay Out) и похитили данные 1,2 миллиона пользователей.
3DNews 12:40
Шоу-бизнес
Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной
Мария Лопатова, экс-жена певца Андрея Григорьева-Апполонова, сделала фото в обнаженном виде.
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Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
Политика
Путин выступил с обращением к россиянам
Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку.
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Беременная в третий раз звезда «Дома-2» Алена Ашмарина ждет двойню
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Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП
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По неподтвержденным данным через 1-2 года АвтоВАЗ представит модель Lada Granta нового поколения.
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Новорожденная дочь Ольги Рапунцель снялась в первой фотосессии
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Территория новостей вчера в 09:36
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
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Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
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РЕН ТВ 21 июня в 10:58
Экономика
Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
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Путин призвал к осторожности до появления вакцины от коронавируса
Пока не появится надежная вакцина, нужно быть очень осторожными. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам.
Российская газета 10:24