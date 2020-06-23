с чего всё началось

Москва, 23 июня 2020, 13:54 — REGNUM Большинство граждан России (59%) прогнозируют, что на голосование по поправкам к Конституции придет очень много людей. 30% думают иначе, показал опрос ВЦИОМ. Планируют принять участие в общероссийском голосовании 71% участников опроса.

Жители РФ прогнозируют массовую явку на голосовании по Конституции

Общество Путин предложил повысить налог для россиян с высоким доходом Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. 1,8K

Экономика Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля. 19

Авто Российских водителей с 1 июля ждут нововведения Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года. 190

Игры Traveller’s Tales в 2008 году пыталась сделать блокбастер по «Властелину колец» Демка должна была убедить Питера Джексона и Гильермо дель Торо в том, что студия может заняться созданием полноценной игры, не LEGO-адаптацией, по мотивам грядущих «Хоббитов».

Общество Путин объявил о новых выплатах по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет Президент России Владимир Путин предложил выплатить в июле еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.

Политика Песков пояснил высказывание Путина про «рыскающих глазами» чиновников Ранее Общественная служба новостей писала, что глава комитета по конституционному законодательству Совфеда Андрей Клишас считает, что Путин делает политическую систему устойчивой. 5,5K

Общество Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей. 51

Политика Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему часы главы государства Владимира Путина в ходе телеобращения отставали от реального времени, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. 115

Армия и оружие На параде Победы покажут модернизированный ЗРПК «Панцирь» Участие в параде победы в Москве примет модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-СМ» с малогабаритными ракетами для уничтожения небольших беспилотников, 19 июня сообщает ТАСС.

Политика Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму. 1,3K

Общество Опубликованы детские фотографии дочерей Путина Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина. 6

Политика Путин выступил с обращением к россиянам Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку. 106

Культура Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры. 311