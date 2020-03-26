Экономика

REGNUMREGNUMЖители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Москва, 27 марта 2020, 10:05 — REGNUM Вкладчики российских банков начали закрывать вклады и снимать со счетов наличные деньги. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной, сообщает 27 марта РБК со ссылкой на текст обращения.
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с чего всё началось

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной (есть у РБК, подлинность подтвердил представитель ассоциации).
РБКвчера в 17:00

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Российские банки отмечают рост заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных со счетов

ТАСС03:50

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REGNUM14:58

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РБКвчера в 17:00

Финансистов огорчили идеи Путина по поддержке экономики

Lenta.ru25 марта в 22:24
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В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
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В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Российская газета 06:12
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Жена Льва Лещенко рассказала о его состоянии

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Первый случай подозрения на коронавирус выявили в Иркутской области

Исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева оповестила оперативный штаб о том, что у женщины дважды тесты дали положительный результат на коронавирус.
ФедералПресс 13:31
Происшествия

В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка

Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Газета.Ru 11:04
Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК 15:07
Общество

Установлен диагноз Игоря Николаева

News.ru вчера в 19:18
Политика

США намерены предоставить избыточные аппараты ИВЛ другим странам

США начнут производить больше аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), чтобы покрыть собственные нужды и помочь другим странам.
Известия 19:20
Общество

WSJ сообщила об острой нехватке золота в США

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Дни24 04:00
Автоспорт

Экклстоун не верит, что чемпионат состоится

Думаю, я бы признал, что мы прекращаем все разговоры о проведении гонок в этом году, – сказал бывший глава менеджмента Формулы 1, который сейчас находится на своей ферме в Бразилии.
F1news.ru 16:08
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Скандально известный российской боец смешанного стиля Александр Емельяненко продолжил критиковать соотечественника Александра Шлеменко.
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Футбол

Клопп: «Восхищаюсь людьми, которые борются против коронавируса»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил свое восхищение всем тем, кто борется против пандемии коронавируса:Мой английский недостаточно хорош, чтобы это описать.
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Российская газета 19:40
Общество

Мишустин поручил закрыть санатории и курорты с 28 марта

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить работу заведений кафе и ресторанов, курортов и объектов массового отдыха, сообщается на сайте правительства.
Газета.Ru 02:00
Энергетика

МЭА прогнозирует обрушение спроса на нефть на 20%

Вести.Ru 01:35
Происшествия

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Генеральный директор новосибирской "Сибири" Кирилл Фастовский оценил уровень интриги в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Жительница Твери примет участие в эфире шоу «Голос. Дети»

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ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 14:10
Энергетика

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть.
Lenta.ru 18:27
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«АвтоВАЗ» запатентовал обновленную приборную панель

АвтоВАЗ выпустил патент на новую версию панели приборов для авто Lada.
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Общество

В Кремле назвали цель предстоящей нерабочей недели

Власти решили сделать следующую неделю нерабочей, чтобы свести к минимуму контакты между людьми на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.
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В Башкирии до 5 апреля закроют торговые центры и салоны красоты

Больше недели будут закрыты двери парикмахерских, СПА, салонов красоты, бань и саун.
Выбор (Салават) 13:58
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

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