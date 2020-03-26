Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной (есть у РБК, подлинность подтвердил представитель ассоциации).

с чего всё началось

Москва, 27 марта 2020, 10:05 — REGNUM Вкладчики российских банков начали закрывать вклады и снимать со счетов наличные деньги. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной, сообщает 27 марта РБК со ссылкой на текст обращения.

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