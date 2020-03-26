Экономика

REGNUMREGNUMЖители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Москва, 27 марта 2020, 10:05 — REGNUM Вкладчики российских банков начали закрывать вклады и снимать со счетов наличные деньги. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной, сообщает 27 марта РБК со ссылкой на текст обращения.
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с чего всё началось

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной (есть у РБК, подлинность подтвердил представитель ассоциации).
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Экономисты призвали принять в России срочные меры из-за коронавируса

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«Почта России» закроет свои отделения на три дня

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