Экономика
РИА НовостиРоссияне стали чаще снимать наличные
Россияне стали чаще снимать наличные, сообщил РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Отмечается, что также увеличилось число клиентов, которые подали заявления о закрытии вкладов.
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с чего всё началось
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной (есть у РБК, подлинность подтвердил представитель ассоциации).РБКвчера в 17:00
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Общество
В Москве скончалась пациентка с коронавирусом
В Москве скончалась пациентка с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19.
Путешествия
Россиян призвали отложить путешествия по стране
Федеральное агентство по туризму РФ выступило с рекомендациями россиянам, планирующим поездки по России: перенести сроки путешествий до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.
Общество
У Линдеманна не обнаружили коронавирус
Ранее таблоид Bild со ссылкой на источники сообщал, что Линдеманн сдал положительный тест на коронавирус и был госпитализирован в отделение интенсивной терапии берлинской клиники.
Общество
В Росгвардии рассказали, как будут бороться с коронавирусом в Москве
Как сообщили «МК» в пресс-служба Главного управления Росгвардии по Москве, заступающий на службу личный состав обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Кино
Ушел из жизни режиссер Владимир Любомудров
Сегодня ушел из жизни советский и российский кинорежиссер Владимир Любомудров.
Политика
Турция приостанавливает международное авиасообщение
Турция приостанавливает международное авиасообщение.
Экономика
МВФ объявил о начале рецессии в мировой экономике
Международный валютный фонд объявил о начале рецессии в мировой экономике.
Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
Общество
Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю
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Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Здоровье
В Саратове подтвержден второй случай заболевания коронавирусом
В Саратовской области 27 марта подтвержден второй случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Авто
УАЗ выпустил самосвал на базе «Буханки»
Ульяновский автомобильный завод представил новый самосвал, сконструированный на платформе бортового УАЗ-330365 «Буханка».
Общество
Холодильники для трупов появились на улицах Нью-Йорка
Местные чиновники опасаются, что мест в дополнительно возводящихся моргах не хватит, поэтому улицы заполнили машины с прицепами холодильных установок, в которые при необходимости будут складывать тела.
Экономика
Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки.
Гаджеты
СМИ узнали о планах Apple отложить выпуск iPhone 5G из-за коронавируса
Американская компания Apple может задержать выпуск своих первых iPhone 5G из-за пандемии коронавируса нового типа, которая угрожает глобальному спросу и нарушает график разработки продуктов компании.
Общество
Власти Калининградской области закроют досуговые заведения
Постановление о закрытии ряда учреждений и заведений в Калининградской области подписал глава региона Антон Алиханов.
Происшествия
Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин
Ранее в четверг стало известно, что на Бованенковском месторождении "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе изолированы 20 вахтовиков, поскольку они в ходе авиаперелета контактировали с больным коронавирусом COVID-19.
Футбол
FIFPro обеспокоена расторжением клубами контрактов и снижением зарплат
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) обеспокоена расторжением клубами контрактов с игроками и снижением в одностороннем порядке их зарплат.
Общество
Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ
Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
Политика
Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский
Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
Армия и оружие
Российскую ракету на Су-57 распознали в США
Американский журнал Drive посмотрел российское видео Су-57 с запуском ракеты и пришел к выводу, что это, скорее всего, модификация Р-77 «Гадюка».
Общество
Стал известен диагноз Игоря Николаева
"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган показал странные игры со своими детьми
Вернувшийся недавно из США рэпер Джиган показал, как он проводит время, пока длится их карантин.
Общество
Уровень безработицы в США побил рекорд 1982 года
Рекордный уровень безработицы отмечен в США, сообщает «РИА Новости».
Общество
В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд
В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Шоу-бизнес
Объявлено место похорон Инны Макаровой
Дата похорон будет объявлена позже, сообщил сегодня внук знаменитости, композитор Иван Бурляев.
Общество
В России создали образцы новых аппаратов ИВЛ
Федеральное медико-биологическое агентство создало опытные образцы аппаратов для искусственной вентиляции легких, которые позволят вентилировать легкие одновременно нескольких пациентов.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая
Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.
Футбол
«Урожай» будет переименован в «Кубань»
Выступающий в ПФЛ зоне «Юг» «Урожай» будет переименован в «Кубань». Эту информацию подтвердил гендиректор клуба Станислав Лысенко.
Экономика
Минстрой РФ предлагает субсидировать ипотеку
Минстроем страны был предложен ряд мер, направленных на поддержку строительной отрасли, включающий субсидирование ипотечных кредитов, объявление кредитных и налоговых каникул для застройщиков, а также поддержку сферы ЖКХ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.