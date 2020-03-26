Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной (есть у РБК, подлинность подтвердил представитель ассоциации).

с чего всё началось

Россияне стали чаще снимать наличные, сообщил РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Отмечается, что также увеличилось число клиентов, которые подали заявления о закрытии вкладов.

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