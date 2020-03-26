Экономика

REGNUMREGNUMЖители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Москва, 27 марта 2020, 10:05 — REGNUM Вкладчики российских банков начали закрывать вклады и снимать со счетов наличные деньги. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной, сообщает 27 марта РБК со ссылкой на текст обращения.
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с чего всё началось

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной (есть у РБК, подлинность подтвердил представитель ассоциации).
РБК26 марта в 17:00

Подробнее о событии

Россияне стали чаще снимать наличные

РИА Новостивчера в 13:50

Рекомендации ЦБ РФ спровоцировали бегство наличности из банков?

REGNUMвчера в 09:58

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

РБК26 марта в 17:00

АБР: налог на процентные доходы по вкладам может вызвать набег россиян на банки

Вести.Ruвчера в 04:24

Российские банки отмечают рост заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных со счетов

ТАССвчера в 03:50

Введение налога на проценты по вкладам привело к оттоку средств из банков, которые просят ЦБ вмешаться в ситуацию

Эхо Москвывчера в 07:10

Финансистов огорчили идеи Путина по поддержке экономики

Lenta.ru25 марта в 22:24
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Общество

Лев Лещенко пошел на поправку, его перевели из реанимации

Российская газета 07:37
Религия

Власти Петербурга предложили храмам вести видеотрансляцию служб

Власти Санкт-Петербурга предложили церквям и храмам проводить службы по видеосвязи, пообещав помочь с установкой необходимого оборудования.
РБК 08:29
Общество

Глава Минздрава РФ заявил об эффективности марлевых масок

Санкт-Петербург, 28 марта 2020, 14:23 — REGNUM Минпромторг России по просьбе Минздрава ввел в обращение дополнительный объем медицинских масок, их общее количество достигнет 30 млн штук.
REGNUM 07:23
Политика

Италия может выйти из Евросоюза

Италия уже заблокировала решение саммита ЕС по борьбе с коронавирусом. Италия может выйти из Евросоюза.
Piter.tv 07:35
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Происшествия

На Кубани выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом

В Краснодарском крае выявлены еще восемь подтвержденных новых случаев коронавирусной инфекции COVID-2019.
Российская газета 06:05
Политика

Российские военные начали работы по дезинфекции в итальянском Бергамо

Российские военные специалисты прибыли в итальянский город Бергамо для борьбы с коронавирусом. Они приступили к оказанию помощи гражданам.
РИА Новости вчера в 19:44
Шоу-бизнес

Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности

Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 07:06
Политика

На польской границе Украины собрались многокилометровые очереди

На границе Украины и Польши вечером 27 марта - накануне закрытия пешего перехода – собрались многокилометровые очереди из украинцев, желающих успеть вернуться на родину.
Газета.Ru 03:23
Политика

Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 14:58
Общество

Передвижение жителей Чечни ограничили

Въезд в Грозный и передвижение жителей Чечни ограничиваются решением руководства республики из-за угрозы распространения коронавируса, заявил председатель чеченского парламента Магомед Даудов.
Lenta.ru 08:22
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за коронавируса

Как сообщает российское ведомство, в ГИБДД на уровне регионов будут предприняты новые меры, способствующие нераспространению коронавируса.
32CARS.ru 26 марта в 07:09
Футбол

Нойер не намерен переходить в «Челси»

Нойер не мог договориться с "Баварией" о новом контракте, не устраивает зарплата и срок соглашения. Контракт действует до лета 2021 года.
Sport.ru 06:59
Общество

В Карелии общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса

Согласно распоряжению правительства Карелии с 29 марта в Карелии прекращается движение общественного транспорта, который является важным звеном в распространении вирусов.
SM News вчера в 07:21
Общество

Депутат Рады заразилась коронавирусом

Ранее коронавирус подтвердился у депутата из группы "Доверие" Сергея Шахова.
РИА Новости 08:08
Общество

Bloomberg узнал о возможном закрытии Москвы из-за коронавируса

Сегодня источник РИА Новости заявил, что российское правительство на фоне пандемии коронавируса обсуждает возможность ограничить передвижение внутри страны, остановить воздушные и железнодорожные пассажирские перевозки.
Говорит Москва 08:23
Фигурное катание

Тарасова осудила финскую фигуристку Корпи за критику Тутберидзе

Дни24 04:43
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

RT на русском 04:36
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Общество

Мурашко рассказал, как погода влияет на распространение коронавируса

Москва, 28 марта 2020, 10:13 — REGNUM Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что теплая погода и солнечный свет мешают распространяться коронавирусу, но пока рано ожидать этого эффекта.
REGNUM 03:13
Общество

Испания побила рекорд по числу смертей от коронавируса за сутки

Испания побила собственный рекорд по числу произошедших за сутки смертей от пневмонии COVID-19. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Lenta.ru 08:00
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Lenta.ru 05:14
Политика

Посольство РФ выразило протест из-за слов La Stampa о помощи Италии

MOD Russia / Globallookpress Российское посольство в Италии назвало некорректными и дезинформирующими публикации в газете La Stampa, в которой российскую помощь стране в борьбе с коронавирусом назвали "бесполезной".
РЕН ТВ вчера в 05:36
Общество

В России создали препарат для лечения коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба агентства.
РИА Новости 08:34
Кино

Актер Марк Блум умер от коронавируса

Кино-Панк 07:45
Происшествия

В Оренбурге умер россиянин с коронавирусом

В больнице Оренбурга скончался 57-летний россиянин, инфицированный коронавирусом.
RT на русском 05:37
Общество

В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему на коронавирус

«В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса нового типа», — указано в сообщении.
RT на русском 04:48
Общество

В ВОЗ призвали москвичей соблюдать на улице дистанцию в два метра

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович раскритиковала москвичей за то, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции они не соблюдают рекомендацию держаться в двух метрах друг от друга.
РИА Новости 06:08
Общество

Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки их счетов

Банки и платежные системы обязали информировать клиентов о блокировке их счетов и причинах этого.
Рифей-Пермь 02:59
Общество

Экономисты призвали принять в России срочные меры из-за коронавируса

Российские экономисты призвали власти страны ввести в стране жесткий карантин вместо нерабочей недели, а также срочно принять антикризисные меры.
Московский Комсомолец вчера в 02:52
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