По данным Superjob, мужчины чаще женщин отмечали рутинность работы охранника (17 и 11 процентов соответственно), а также утверждали, что скучна любая неинтересная работа (10 и 6 процентов). У женщин в рейтинге скучных профессий на первом месте бухгалтер (12 процентов против пяти процентов у мужчин).

с чего всё началось

Интересно, что за шесть лет мнения россиян насчет неинтересных профессий практически не изменились. Так, в аналогичном исследовании 2013 года в списке самых скучных профессий также лидировали бухгалтер и охранник (по 13 процентов голосов).

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