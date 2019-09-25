Недвижимость
Planet TodayЖители России перестали надолго откладывать ремонт жилья
Среди жителей Российской Федерации резко увеличилась доля тех, кто намеревается делать ремонт у себя дома в ближайшие год-два. Год назад таких граждан было пятьдесят семь процентов, а сегодня их стало уже семьдесят восемь процентов.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 06:31, Вашингтон
Политика
Итоги выборов 8 сентября аннулировали на 15 избирательных участках
Итоги выборов, состоявшихся в единый день голосования 8 сентября, были признаны недействительными на 15 избирательных участках в шести субъектах России.
Известия 05:26
Общество
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Политика
Зеленский назвал разговор с Трампом «конфиденциальным»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом был «частным и конфиденциальным».
Росбалт 06:26
Политика
В Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт
Россия не должна оставлять решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН без ответа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии для "Известий".
РИА Новости 03:29
Общество
Росстат: до конца сентября сократят около 50 тысяч россиян
Более 50 тысяч россиян могут потерять работу до конца сентября — из-за сокращения штата или ликвидации фирмы.
Вести.Ru 02:42
Политика
Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым через силовиков
Президент Украины Владимир Зеленский, будучи в 2014 году руководителем студии «Квартал 95», пытался через украинское МВД принести извинения главе Чечни Рамзану Кадырову, кадры с которым были использованы в юмористической передаче.
REGNUM 02:07
Общество
Приставам могут разрешить ломать дверь для проверки перепланировки
Минюст предложил позволить судебным приставам взламывать дверь дома в случае, если жильцы противятся проверке газового оборудования или планировки, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:54
Общество
Чайка поручил провести проверки в сфере лесопользования по всей России
Генеральный прокурор Юрий Чайка поручил в первой половине следующего года провести по всей России масштабные проверки в сфере лесопользования.
РИА Новости 03:43
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Гаджеты
Xiaomi показала наиболее необычный смартфон Mi Mix Alpha
Инсайд-блогер, скрывающийся за псевдонимом Ice Universe, опубликовал в Сети концепт-арт смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, оснащенного экраном-водопадом.
OAnews вчера в 10:21
Происшествия
Пропавшего экс-главу филиала Danske Bank в Эстонии нашли мертвым
В Таллине обнаружили тело пропавшего ранее главы филиала Danske Bank в Эстонии Айвара Рехе, сообщает портал Delfi со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.
РБК 05:58
Экономика
Богатейшие люди мира копят наличность перед кризисом
Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей.
REGNUM 05:01
Финансы
Минфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам
Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
RT на русском 04:32
Музыка
Ольга Бузова собрала лишь половину зала на концерте в Чите
Ольга Бузова начала концертный тур по Дальнему Востоку и Сибири. Её первое выступление в рамках этого тура состоялось в Чите 24 сентября.
Discover24 06:05
Шоу-бизнес
Заворотнюк чуть не погибла при родах, рассказал экс-супруг
Экс-супруг актрисы Анастасии Заворотнюк Дмитрий Стрюков рассказал о проблемах при родах их совместных детей - Анны и Майкла.
Газета.Ru 05:44
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости вчера в 08:00
Хоккей
Омичи смогут круглосуточно следить за строительством новой «Арены»
У Ястребов появился еще один сайт. В Омске создали новый сайт хоккейной команды «Авангард» в Twitter, сообщает пресс-служба клуба.
Om1.ru 05:15
Общество
Иванка Трамп пришла на сессию Генассамблеи ООН без нижнего белья
iReactor вчера в 14:42
Политика
Джонсон прервал визит в Нью-Йорк и вернулся в Лондон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свою поездку в Нью-Йорк, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН, и вернулся в Лондон, после того как Верховный суд объявил его решение о приостановке деятельности парламента незаконным.
РБК 06:11
Армия и оружие
На авиабазе Хмеймим появились защитные ангары для Су-34 и Су-35. Видео
В Сирии на территории российской авиабазы Хмеймим появились защитные комплексы для истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-35, стоящих на боевом дежурстве.
REGNUM вчера в 15:09
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк оформила завещание
Анастасия Заворотнюк оформила завещание в палате московской клиники, сообщает «Дни.ру» 25 сентября.
REGNUM 05:21
Политика
Главой Нацполиции Украины назначили генерала Игоря Клименко
Клименко - генерал полиции, кандидат психологических наук, до своего назначения работал в должности заместителя главы Нацполиции Украины.
ТАСС 06:16
Происшествия
В порту норвежского Тромсё загорелся российский траулер
RT на русском 05:30
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Происшествия
Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Футбол
Владелец «Монако» поздравил Головина после победы над «Ниццей»
Евро-футбол.ру 03:06