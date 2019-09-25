Недвижимость

Planet TodayPlanet TodayЖители России перестали надолго откладывать ремонт жилья

Среди жителей Российской Федерации резко увеличилась доля тех, кто намеревается делать ремонт у себя дома в ближайшие год-два. Год назад таких граждан было пятьдесят семь процентов, а сегодня их стало уже семьдесят восемь процентов.
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