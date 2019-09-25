Недвижимость

Planet TodayPlanet TodayЖители России перестали надолго откладывать ремонт жилья

Опрос показал, что ремонт планирует делать каждый третий россиянин, однако большая часть респондентов перестала откладывать ремонт на перспективу.
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