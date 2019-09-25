Недвижимость
Planet TodayЖители России перестали надолго откладывать ремонт жилья
Опрос показал, что ремонт планирует делать каждый третий россиянин, однако большая часть респондентов перестала откладывать ремонт на перспективу.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 15:46, Вашингтон
Политика
Белый дом показал стенограмму разговора Трампа с Зеленским
Администрация президента США выложила расшифровку телефонного разговора между Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским.
Piter.tv 10:58
Технологии
Разработчик назвал стоимость робота «Федора»
Взгляд.ру 15:01
Происшествия
В ДНР эвакуируют жителей пригорода Донецка из-за пожара на заводе
МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики эвакуирует часть жителей одного из поселков в Куйбышевском районе на окраине Донецка из-за пожара на территории бывшего алюминиевого завода, который произошел в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил журналистам представитель МЧС ДНР.
РИА Новости 06:14
Экономика
Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20%
По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.).
РБК вчера в 17:00
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Политика
Трамп дал совет Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с Россией
Американский лидер Дональд Трамп посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому "продолжать прогресс" в отношениях с Россией.
Газета.Ru 14:30
Армия и оружие
СБУ сообщила, что похитила с территории ЛНР жителя республики
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении на территории Луганской народной республики (ЛНР) спецоперации, по результатам которой был вывезен и задержан житель республики.
ТАСС 11:57
Шоу-бизнес
Больной раком Николаев призвал молиться за Заворотнюк
Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк. Он призвал молиться за актрису.
ТВ Центр вчера в 01:28
Гаджеты
В Россию поступает компактный смартфон Palm PVG100
Новые компактные смартфоны Palm поступят в продажу в России уже с октября нынешнего года. Такие данные озвучили представители марки.
Vevby.ru 03:11
Политика
НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости 11:25
Космос
Ранняя миграция планет-гигантов отменила позднюю тяжелую бомбардировку
Ученые представили новый взгляд на древнюю историю Солнечной системы, согласно которому одним из ключевых событий была ранняя миграция планет-гигантов около 4,5 миллиарда лет назад.
N+1 21 сентября в 20:02
Футбол
Олег Кононов: «Критика будет всё время, как бы „Спартак“ не играл»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ответил на вопросы журналистов после выездной победы над КАМАЗом в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России.
Спорт БИЗНЕС Online 14:54
Здоровье
Препарат AMG 510 сократил развитие рака легких в 54% случаев
AMG 510 – новое лекарство от рака легкого Самая высокая доза AMG 510 позволила сократить рост опухоли у 7 из 13 пациентов, как показало изучение первых томографичеких изображений после лечения, в то время как у оставшихся 6 пациентов болезнь была стабильной.
Газета Йошкар-Ола вчера в 02:43
Политика
Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США
Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
RT на русском 12:30
Политика
Макфол: Мудрый Зеленский преподал Трампу урок
Экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что украинский президент Владимир Зеленский мудро ответил американскому лидеру Дональду Трампу на просьбу расследовать дело Байденов, преподав хороший урок президенту США.
Взгляд.ру 15:00
Происшествия
У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом
В городе Заводоуковск Тюменской области при задержании полицейские нашли у девушки пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.
Вести.Ru 14:55
Политика
Памфилова раскритиковала работу избиркома Петербурга
ЦИК признала неудовлетворительной работу избирательной комиссии Санкт-Петербурга на муниципальных выборах в единый день голосования 8 сентября, заявила глава комиссии Элла Памфилова.
РБК 07:49
Политика
Джонсон заявил о готовности провести жёсткий брексит 31 октября
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что готов при необходимости вывести страну из Евросоюза без соглашения с ЕС 31 октября.
RT на русском 14:55
Футбол
Месси получил травму мышц бедра
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил травму мышц бедра, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
РИА Новости 14:18
Политика
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в ведении войны против Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы.
РИА Новости 09:40
Экономика
Число многодетных семей увеличилось в России
Тенденция, которую отметили авторы исследования, состоит в том, что сокращение рождаемости в России происходит на фоне увеличения числа многодетных семей.
Телеканал 360° 04:21
Армия и оружие
Китай спустил на воду первый универсальный десантный корабль
Первый универсальный десантный корабль Китая спущен на воду в Шанхае.
Известия 00:11
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Для «женского обеда» украинская первая леди выбрала брючный костюм-тройку нежного голубого цвета, надев под пиджак жилетку на голое тело.
ФАН 12:26
Культура
Названа причина срыва Соловьева в эфире телеканала «Россия-1»
Во время программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" в эфире телеканала "Россия-1" произошел очередной конфликт.
Piter.tv 01:42
Происшествия
Судно с российскими моряками село на мель в Швеции
Грузовое судно BalticCarrier с российским экипажем село на мель у берегов Швеции. Об этом сообщил местный телеканал SVT.
Вечерняя Москва 04:52
Шоу-бизнес
Торт на свадьбе Богомолова и Собчак оказался бутафорским
В пятницу, 13 сентября, театральный режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак сочетались узами брака.
RuNews24.ru 09:22
Здоровье
Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.
iReactor 23 сентября в 19:53