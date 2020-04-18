Средний чек за оплату жилищно-коммунальных услуг в марте уменьшился в годовом выражении на 14 процентов, хотя траты на электричество выросли, подсчитали для РИА Новости в банке "Открытие".

с чего всё началось

Примечательно, что жители страны стали игнорировать счета на оплату коммунальных услуг из-за моратория на пени и отключение услуг за неуплату. Об этом сообщил "Московский комсомолец".

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