Общество

REGNUMREGNUMЖители России поделились своими ожиданиями от 2020 года

Большинство граждан России уверены, что наступивший 2020 год будет лучше, чем предыдущий. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого «Левада-центром».
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с чего всё началось
Согласно опросу «Левада-центра
», 66% россиян в 2020 году ждут коррупционных скандалов и отставок в правительстве, что стало самым высоким показателем за последние семь лет.
Коммерсантъ02:32

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«Левада-центр»: большинство россиян ждут от 2020 года коррупционных скандалов, отставок министров и протестов

Новая газетавчера в 23:57

«Левада-центр»: россияне ждут в 2020 году коррупционных скандалов и отставок министров

Коммерсантъ02:32

Россияне ожидают в 2020-м году громких коррупционных скандалов и отставок в правительстве

Эхо Москвы02:30

Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

РБК00:15

Социологи рассказали об ожиданиях россиян в 2020 году

РИА Новости02:40

В 2020 году россияне ждут скандалов и громких отставок в правительстве

URA.Ruвчера в 22:00

Россияне ждут от 2020 года коррупционных скандалов и отставок в правительстве

Ведомостивчера в 16:00
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Политика

Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима

Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).
Российская газета вчера в 23:54
Происшествия

В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана

Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Российская газета 02:49
Происшествия

Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел

Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.
Коммерсантъ вчера в 12:11
Финансы

Минфин РФ увеличит закупку валюты с 15 января по 6 февраля

Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля увеличит совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 244,5 млрд руб. с 195,5 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период — 18,2 млрд руб (9,3 млрд руб. в декабре 2019).
Коммерсантъ 04:28
Общество

На Филиппинах началась эвакуация из-за извержения вулкана

Из-за извержения вулкана Тааль началась эвакуация жителей трех филиппинских городов. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.
РБК вчера в 07:40
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в нападении на жену депутата

РИА Новости 11 января в 09:32
Политика

США потребовали от Китая отказаться от нефти из Ирана

США хотят добиться от властей Китая полного прекращения поставок нефти из Ирана.
РЕН ТВ вчера в 20:47
Экономика

Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян

С 1 января 2020 года для россиян отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая участвует в автоматическом обмене информацией с Россией.
РБК 00:00
Кино

Умер режиссер «Чародеев» Константин Бромберг

РИА Новости 00:51
Политика

Сергея Лаврова объявили министром нон грата

Грузинские чиновники и депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» признают, что в имиджевом плане Грузия много выиграет от проведения министерской встречи Совета Европы, но предупреждают, что в случае приезда в Тбилиси Сергея Лаврова ему напомнят о проблеме «оккупированных территорий».
Коммерсантъ вчера в 16:59
Политика

Сурков прибыл в Абхазию для урегулирования ситуации

DP.RU вчера в 11:14
Происшествия

В Челябинске самолет не смог вылететь в Москву из-за неисправности

Пилоты пассажирского самолета, принадлежащего российской авиакомпании «Аэрофлот», на взлетной полосе Международного аэропорта Челябинск обнаружили техническую неисправность судна, из-за чего отменили вылет в Москву.
NewInform 00:25
Политика

Эспер не видел доказательств планов Сулеймани атаковать посольства США

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп не предоставил конкретных доказательств о намерении иранского генерала Касема Сулеймани атаковать американские дипведомства.
Известия вчера в 15:47
Политика

МИД Австрии назвал неприемлемыми санкции против «Северного потока-2»

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью Die Press раскритиковал экстерриториальные санкции США против проекта «Северный поток-2».
РБК 00:57
Общество

В екатеринбургском парке Маяковского демонтируют сразу 13 аттракционов

REGNUM 03:10
Экономика

«Безумная волатильность»: родий подорожал до максимума с 2008 года

В этом месяце цена родия выросла более чем на 30% и достигла максимума с 2008 года, следует из данных компании Johnson Matthey.
Forbes 04:05
Происшествия

В Ростове-на-Дону во время прогулки в роще без вести пропали дети

В Ростове-на-Дону во время прогулки в «Соловьиной роще» пропали дети. Полиция ищет 14-летнюю девочку и её четырёхлетнего брата.
REGNUM вчера в 15:43
Футбол

Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина

Газета.Ru вчера в 17:02
Политика

МИД РФ: Представители ливийских сторон прибыли в Москву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о том, что представители ливийских сторон прибыли в Москву.
Российская газета 03:53
Происшествия

Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой

Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рината Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Российская газета 04:25
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы

Анастасия Заворотнюк после продолжительного нахождения в одной из больниц Москвы вернулась домой.
Online47.ru вчера в 18:54
Происшествия

На Алтае застрелили и сожгли в автомобиле двух человек

REGNUM 03:29
Игры

Энтузиасты создают полноценную RPG по «Гарри Поттеру» в Minecraft

Помимо "Хогвартса", авторы Minecraft School of Witchcraft and Wizardry также воссоздали множество других локаций из вселенной "Гарри Поттера", включая Тисовую улицу, платформу 9 на лондонском вокзале "Кингс Кросс", дом семейства Уизли, Министерство магии и деревню волшебников Хогсмид.
Игромания.ру 01:59
Общество

В Приморье только 8% мусора идёт на переработку

Ёмкость полигонов для хранения мусора имеет ограниченные возможности, это справедливо и для Приморья, где в настоящее время только 8% мусора идёт в переработку.
REGNUM 02:42
Кино

Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России

Фильм Клима Шипенко "Холоп" менее чем за три недели собрал в российском прокате 2,32 миллиарда рублей и обогнал другую отечественную киноленту "Т- 34", которая принесла создателям 2,27 млрд рублей за 2019 год.
Комсомольская правда 01:12
Наука

Чай влияет на продолжительность жизни

Ученые считают, что продлить жизнь и укрепить здоровье можно, если пить чай не менее трех раз в неделю.
Expert.ru 01:07
Экономика

Черный хлеб в России может подорожать

Исторически крайне низкие запасы и очень плохой урожай ржи в 2019 году в России привели к росту стоимости ржи и муки из нее и как следствие — к росту цен на черный хлеб.
REGNUM вчера в 03:49
Общество

В России упал спрос на майонез в предновогодний период

По данным компании Ozon, которая зафиксировала снижение спроса на майонез на 60%, это связано с модой на здоровый образ жизни.
Известия 00:49
Общество

«Коммерсантъ» узнал об уходе пилотов из крупнейшей грузовой авиакомпании России

Ведомости 03:09
Футбол

Ширер: «На месте Мэддисона не переходил бы сейчас в „МЮ“»

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер считает, что полузащитнику «Лестера» Джеймсу Мэддисону не следует переходить в «Манчестер Юнайтед» во время зимнего трансферного окна.
Sport24.ru 02:21
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