Общество
REGNUMЖители России поделились своими ожиданиями от 2020 года
Большинство граждан России уверены, что наступивший 2020 год будет лучше, чем предыдущий. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого «Левада-центром».
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с чего всё началось
Согласно опросу «Левада-центра», 66% россиян в 2020 году ждут коррупционных скандалов и отставок в правительстве, что стало самым высоким показателем за последние семь лет.Коммерсантъ02:32
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Политика
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).
Происшествия
В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана
Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Происшествия
Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел
Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.
Финансы
Минфин РФ увеличит закупку валюты с 15 января по 6 февраля
Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля увеличит совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 244,5 млрд руб. с 195,5 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период — 18,2 млрд руб (9,3 млрд руб. в декабре 2019).
Общество
На Филиппинах началась эвакуация из-за извержения вулкана
Из-за извержения вулкана Тааль началась эвакуация жителей трех филиппинских городов. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в нападении на жену депутата
Политика
США потребовали от Китая отказаться от нефти из Ирана
США хотят добиться от властей Китая полного прекращения поставок нефти из Ирана.
Экономика
Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян
С 1 января 2020 года для россиян отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая участвует в автоматическом обмене информацией с Россией.
Кино
Умер режиссер «Чародеев» Константин Бромберг
Политика
Сергея Лаврова объявили министром нон грата
Грузинские чиновники и депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» признают, что в имиджевом плане Грузия много выиграет от проведения министерской встречи Совета Европы, но предупреждают, что в случае приезда в Тбилиси Сергея Лаврова ему напомнят о проблеме «оккупированных территорий».
Политика
Сурков прибыл в Абхазию для урегулирования ситуации
Происшествия
В Челябинске самолет не смог вылететь в Москву из-за неисправности
Пилоты пассажирского самолета, принадлежащего российской авиакомпании «Аэрофлот», на взлетной полосе Международного аэропорта Челябинск обнаружили техническую неисправность судна, из-за чего отменили вылет в Москву.
Политика
Эспер не видел доказательств планов Сулеймани атаковать посольства США
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп не предоставил конкретных доказательств о намерении иранского генерала Касема Сулеймани атаковать американские дипведомства.
Политика
МИД Австрии назвал неприемлемыми санкции против «Северного потока-2»
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью Die Press раскритиковал экстерриториальные санкции США против проекта «Северный поток-2».
Экономика
«Безумная волатильность»: родий подорожал до максимума с 2008 года
В этом месяце цена родия выросла более чем на 30% и достигла максимума с 2008 года, следует из данных компании Johnson Matthey.
Происшествия
В Ростове-на-Дону во время прогулки в роще без вести пропали дети
В Ростове-на-Дону во время прогулки в «Соловьиной роще» пропали дети. Полиция ищет 14-летнюю девочку и её четырёхлетнего брата.
Футбол
Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина
Политика
МИД РФ: Представители ливийских сторон прибыли в Москву
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о том, что представители ливийских сторон прибыли в Москву.
Происшествия
Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой
Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рината Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы
Анастасия Заворотнюк после продолжительного нахождения в одной из больниц Москвы вернулась домой.
Игры
Энтузиасты создают полноценную RPG по «Гарри Поттеру» в Minecraft
Помимо "Хогвартса", авторы Minecraft School of Witchcraft and Wizardry также воссоздали множество других локаций из вселенной "Гарри Поттера", включая Тисовую улицу, платформу 9 на лондонском вокзале "Кингс Кросс", дом семейства Уизли, Министерство магии и деревню волшебников Хогсмид.
Общество
В Приморье только 8% мусора идёт на переработку
Ёмкость полигонов для хранения мусора имеет ограниченные возможности, это справедливо и для Приморья, где в настоящее время только 8% мусора идёт в переработку.
Кино
Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России
Фильм Клима Шипенко "Холоп" менее чем за три недели собрал в российском прокате 2,32 миллиарда рублей и обогнал другую отечественную киноленту "Т- 34", которая принесла создателям 2,27 млрд рублей за 2019 год.
Наука
Чай влияет на продолжительность жизни
Ученые считают, что продлить жизнь и укрепить здоровье можно, если пить чай не менее трех раз в неделю.
Экономика
Черный хлеб в России может подорожать
Исторически крайне низкие запасы и очень плохой урожай ржи в 2019 году в России привели к росту стоимости ржи и муки из нее и как следствие — к росту цен на черный хлеб.
Общество
В России упал спрос на майонез в предновогодний период
По данным компании Ozon, которая зафиксировала снижение спроса на майонез на 60%, это связано с модой на здоровый образ жизни.
Общество
«Коммерсантъ» узнал об уходе пилотов из крупнейшей грузовой авиакомпании России
Футбол
Ширер: «На месте Мэддисона не переходил бы сейчас в „МЮ“»
Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер считает, что полузащитнику «Лестера» Джеймсу Мэддисону не следует переходить в «Манчестер Юнайтед» во время зимнего трансферного окна.