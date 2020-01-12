с чего всё началось

Большинство граждан России уверены, что наступивший 2020 год будет лучше, чем предыдущий. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого «Левада-центром».

Политика Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).

Происшествия Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.

Финансы Минфин РФ увеличит закупку валюты с 15 января по 6 февраля Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля увеличит совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 244,5 млрд руб. с 195,5 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период — 18,2 млрд руб (9,3 млрд руб. в декабре 2019).

Экономика Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян С 1 января 2020 года для россиян отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая участвует в автоматическом обмене информацией с Россией.

Политика Сергея Лаврова объявили министром нон грата Грузинские чиновники и депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» признают, что в имиджевом плане Грузия много выиграет от проведения министерской встречи Совета Европы, но предупреждают, что в случае приезда в Тбилиси Сергея Лаврова ему напомнят о проблеме «оккупированных территорий».

Политика Эспер не видел доказательств планов Сулеймани атаковать посольства США Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп не предоставил конкретных доказательств о намерении иранского генерала Касема Сулеймани атаковать американские дипведомства.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы Анастасия Заворотнюк после продолжительного нахождения в одной из больниц Москвы вернулась домой.

Игры Энтузиасты создают полноценную RPG по «Гарри Поттеру» в Minecraft Помимо "Хогвартса", авторы Minecraft School of Witchcraft and Wizardry также воссоздали множество других локаций из вселенной "Гарри Поттера", включая Тисовую улицу, платформу 9 на лондонском вокзале "Кингс Кросс", дом семейства Уизли, Министерство магии и деревню волшебников Хогсмид.

Общество В Приморье только 8% мусора идёт на переработку Ёмкость полигонов для хранения мусора имеет ограниченные возможности, это справедливо и для Приморья, где в настоящее время только 8% мусора идёт в переработку.

Кино Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России Фильм Клима Шипенко "Холоп" менее чем за три недели собрал в российском прокате 2,32 миллиарда рублей и обогнал другую отечественную киноленту "Т- 34", которая принесла создателям 2,27 млрд рублей за 2019 год.

Наука Чай влияет на продолжительность жизни Ученые считают, что продлить жизнь и укрепить здоровье можно, если пить чай не менее трех раз в неделю.