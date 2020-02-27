Финансы

ФАНФАНЖители России положили рекордную сумму на текущие счета в банках

В 2019 году доля средств россиян на текущих счетах составила 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов, что является рекордом как минимум с 2010 года. Сумма средств на счетах физических лиц по итогам прошлого года составила порядка 8 триллионов рублей, передает «ФедералПресс».
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с чего всё началось

Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму

«С июня 2019 года банк не привлекает срочные депозиты в евро, как и многие остальные банки на рынке, в связи с чем клиенты размещают свои средства в евро на текущих/накопительных счетах», — пояснил он.
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