Жители России сэкономили за полгода пандемии по 11,5 тыс. рублей
Смотрите также
Ракетный крейсер «Москва» после ремонта впервые вышел на учения в море
Антитела к коронавирусу COVID-19 сохраняются четыре месяца
В Сети оценили первый эпизод сериала «Игра на выживание» с Бортич
В Венеции стартует 77-й международный кинофестиваль
Компания Rolls-Royce представила обновленный седан Ghost
Главу отдела полиции в Казани отстранили после инцидента со стрельбой
Сильвио Берлускони заразился коронавирусом
Россиянина собираются лишить прав за пьяную езду на самокате
Навальный остается в реанимации на ИВЛ, заявили в клинике Charite
Минкульт опроверг получение обращения о запрете фильма «Цой»
Кроссовер Kia Sonet будет стоить менее 700 тысяч рублей
Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена Зори
В Ростовской области два человека погибли из-за пожаров
На 77-м году жизни скончался актер из «Ворониных» Борис Клюев
Валерия показала красивое видео со свадьбы сына
Избивший актера Шлыкова грузчик написал на него заявление в полицию
Песков: Кремлю не сообщали о следах «Новичка» в организме Навального
Главу отдела полиции в Казани отстранили после инцидента со стрельбой
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
В Турции объявили о втором пике пандемии коронавируса
«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России
Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена Зори
Почти половина россиян считают 1941 год началом Второй мировой войны
Путин поручил профинансировать проект водоснабжения Севастополя
Bloomberg: падение цен на нефть грозит дефицитом бюджета для Кувейта
Москва, 2 сентября 2020, 09:34 — REGNUM Потребительские расходы жителей России сократились в среднем на 11,5 тыс. рублей за первые шесть месяцев 2020 года. К такому выводу пришли аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, пишет 2 сентября газета «Известия».В источнике
С чего всё началось
Корона рубль бережет: россияне рекордно сократили расходы за полгода
В среднем по России за полгода россияне снизили траты на 11,5 тыс. рублей, следует из расчетов FinExpertiza. Таким образом, ежемесячные расходы сократились на 1930 рублей: с 26,9 тыс. в первые шесть месяцев 2019-го до 24,97 тыс. за аналогичный период 2020 года.
Известия17:01
Подробнее о событии