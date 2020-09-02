В «Крыльях Советов» зарплата футболистов станет зависеть от результатов

Финансовое вознаграждение игроков будет зависеть не от количества сыгранных минут и соблюдения правил контракта, а от достижений на поле: результативных передач, забитых мячей, победных матчей и т. д. Максимальные бонусы, по мнению функционера, футболисты должны получать за выполненную задачу в течении всего сезона.