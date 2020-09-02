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Жители России сэкономили за полгода пандемии по 11,5 тыс. рублей

Москва, 2 сентября 2020, 09:34 — REGNUM Потребительские расходы жителей России сократились в среднем на 11,5 тыс. рублей за первые шесть месяцев 2020 года. К такому выводу пришли аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, пишет 2 сентября газета «Известия».В источнике
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Известия

Корона рубль бережет: россияне рекордно сократили расходы за полгода

В среднем по России за полгода россияне снизили траты на 11,5 тыс. рублей, следует из расчетов FinExpertiza. Таким образом, ежемесячные расходы сократились на 1930 рублей: с 26,9 тыс. в первые шесть месяцев 2019-го до 24,97 тыс. за аналогичный период 2020 года.
Известиявчера в 17:01
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Московский Комсомолец

Россияне перестали покупать одежду

Московский Комсомолецвчера в 12:08
РБК

Аналитики сообщили о рекордном сокращении расходов россиян за полгода

РБКвчера в 23:57
РЕН ТВ

Россияне рекордно сократили расходы за полгода

РЕН ТВвчера в 19:07
URA.Ru

Россияне побили рекорд по экономии денег. Такого не было с 2006 года

URA.Ruвчера в 19:48
Телеканал 360°

Россияне рекордно сократили свои расходы в 2020 году

Телеканал 360°вчера в 19:29
ТАСС

«Известия»: россияне за первое полугодие сократили расходы в среднем на 11,5 тыс. рублей

ТАССвчера в 22:03
Известия

Москвичи сократили расходы на 41 тыс. рублей на фоне пандемии

Известиявчера в 17:01

Парад в честь победы над Японской империей прошел на Сахалине

Южно-Сахалинск, 3 сентября 2020, 04:00 — REGNUM Военный парад и торжетсвенное шествие в честь 75-летия победы Красной армии над войсками Японской империи прошли в Южно-Сахалинске, сообщает корреспондент ИА REGNUM В торжественном меропрятии приняли участие более 800 человек — 400 военнослужащих и несколько колонн представителей силовых ведомств и патриотической молодежи.
REGNUM21:00

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомостивчера в 00:32
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Школьники 65 регионов России начнут обучение на платформе от Сбербанка

Школьная цифровая платформа соответствует ФГОС, содержит информацию по программе с 5 по 9 классы, но включает не только учебники, но и дополнительные материалы, которые дают возможность в рамках программы формировать более расширенные модули.
RuNews24.ru1 сентября в 07:54
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Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города

Американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум, который позволит лишить государственного финансирования города, власти которых не препятствовали «анархии, насилию и разрушениям».
RT на русском20:17
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Байден раскритиковал Трампа за игнорирование ситуации с Навальным

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден раскритиковал своего конкурента на выборах и действующего главу государства Дональда Трампа за отсутствие реакции на произошедшее с Алексеем Навальным.
Газета.Ru22:43

Минфин предложил радикально упростить получение налоговых вычетов

Минфин предложил упростить механизм получения налоговых вычетов по НДФЛ: возмещать НДФЛ только по заявлению гражданина, без подачи декларации по форме 3-НДФЛ, срок камеральной проверки сократить с текущих трех месяцев до 30 дней, перечисление денег на счет гражданина производить в течение 15 дней после окончания проверки, а не месяца, как сейчас.
Российская газетавчера в 08:23
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