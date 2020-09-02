Россия снизила в августе добычу нефти на 12,8%

Добыча нефти с газовым конденсатом в России в августе 2020 года составила 41,7 млн т, что на 12,8% ниже уровня аналогичного периода 2019 года, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК.