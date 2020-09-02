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REGNUMЖители России сэкономили за полгода пандемии по 11,5 тыс. рублей
Москва, 2 сентября 2020, 09:34 — REGNUM Потребительские расходы жителей России сократились в среднем на 11,5 тыс. рублей за первые шесть месяцев 2020 года. К такому выводу пришли аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, пишет 2 сентября газета «Известия».
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В среднем по России за полгода россияне снизили траты на 11,5 тыс. рублей, следует из расчетов FinExpertiza. Таким образом, ежемесячные расходы сократились на 1930 рублей: с 26,9 тыс. в первые шесть месяцев 2019-го до 24,97 тыс. за аналогичный период 2020 года.Известиявчера в 17:01
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