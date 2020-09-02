Россияне рекордно сократили расходы в первом полугодии
Смотрите также
Российские криминалисты не нашли у Навального следов токсичных веществ
Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году
Минкульт опроверг получение обращения о запрете фильма «Цой»
Певица Валерия показала видео с роскошной свадьбы 21-летнего сына
Главу отдела полиции в Казани отстранили после инцидента со стрельбой
Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» начал вещание в России
В России резко выросла доля реструктуризаций по кредитным картам
Mercedes-Benz представила новый седан S-Class
Алла Пугачева не смогла сдержать слез на школьной линейке Гарри и Лизы
РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета
Путин расширил действие указа о выплатах к 75-летию Победы
Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты
Площадь лесных пожаров в Ростовской области увеличилась до 170 га
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала о результатах вскрытия
Путин и Лукашенко встретятся в Москве в ближайшие две недели
На 77-м году жизни скончался актер из «Ворониных» Борис Клюев
В Тюмени сильный ветер повалил два строительных крана
Молодые специалисты в России получат ежемесячную доплату
Российские криминалисты не нашли у Навального следов токсичных веществ
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Главу отдела полиции в Казани отстранили после инцидента со стрельбой
РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета
«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России
Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена Зори
Почти половина россиян считают 1941 год началом Второй мировой войны
Путин поручит проработать финансовую сторону водоснабжения Севастополя
Площадь лесных пожаров в Ростовской области увеличилась до 170 га
Потребительские расходы населения показали крупнейшее сокращение за почти 15 лет. В первом полугодии 2020 года россияне в среднем потратили на 11,5 тыс. меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Рекордсменами в абсолютном значении выступили москвичи, сэкономившие в среднем по 41 тыс. рублей.В источнике
С чего всё началось
Корона рубль бережет: россияне рекордно сократили расходы за полгода
За первое полугодие 2020-го россияне сократили потребительские расходы в среднем на 11,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (исследование есть в распоряжении «Известий»).
Известия17:01
Подробнее о событии