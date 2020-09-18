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Газета.Ru
Газета.Ru

Жители России стали чаще покупать иностранную валюту

Россияне стали чаще покупать иностранную валюту, пишут "Известия" со ссылкой на данные ЦБ.В источнике
С чего всё началось
Известия

Как доллар ляжет: россияне резко увеличили покупки иностранной валюты

В условиях падения курса рубля россияне стали создавать себе подушку безопасности. Вырос спрос на крупные суммы валюты — более $2000. Данные Центробанка, с которыми ознакомились «Известия», показывают, что в мае и июне покупки не только восстановились после пандемии, но и побили шестилетний рекорд.
Известия17:01
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URA.Ru

Россияне бросились скупать иностранную валюту

URA.Ru23:59
Телеканал 360°

Россияне резко начали закупаться иностранной валютой

Телеканал 360°21:30
ТАСС

«Известия»: россияне резко увеличили покупку валюты

ТАСС20:13
Lenta.ru

Россияне стали чаще покупать иностранную валюту

Lenta.ru20:43
Аргументы и Факты

Россияне резко увеличили покупку валюты — Известия

Аргументы и Факты21:11
News.ru

Спрос россиян на иностранную валюту рекордно вырос

News.ru18:32
Известия

Россияне стали чаще покупать иностранную валюту

Известия17:55

Володин заявил об участии иностранных спецслужб в деле Навального

После принятия резолюции Европарламента по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального можно говорить, что за ситуацией стоят иностранные спецслужбы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин через пресс-службу.
Ведомости02:40
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Власти России сэкономят на лекарствах для людей

Власти собираются сэкономить 19,5 миллиарда рублей на программе «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой идет помощь людям, страдающим от гемофилии, муковисцидоза, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, рассеянного склероза и других заболеваний, которые не поддаются полному излечению.
Lenta.ru03:13
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Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке "украинских подразделений" в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии.
Газета.Ru02:37
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Задержана ОПГ, незаконно продававшая билеты на спортивные мероприятия

Правоохранители пресекли деятельность ОПГ, которая за два года незаконно продала билеты в театры и на спортивные мероприятия в России на 1 миллиард рублей, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
РИА Новости03:11
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Швед Дюплантис побил мировой рекорд Бубки в прыжках с шестом

На очередном этапе "Бриллиантовой лиги" 20-летний швед покорил высоту в 6,15 м. Этот результат перекрыл достижение советского прыгуна Сергея Бубки на 1 см. Прежний мировой рекорд держался более 26 лет.
Реальное время01:19