Жители России стали чаще покупать иностранную валюту
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Россияне стали чаще покупать иностранную валюту, пишут "Известия" со ссылкой на данные ЦБ.В источнике
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Как доллар ляжет: россияне резко увеличили покупки иностранной валюты
В условиях падения курса рубля россияне стали создавать себе подушку безопасности. Вырос спрос на крупные суммы валюты — более $2000. Данные Центробанка, с которыми ознакомились «Известия», показывают, что в мае и июне покупки не только восстановились после пандемии, но и побили шестилетний рекорд.
Известия17:01
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